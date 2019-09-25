2019-09-25T21:21:28+03:00
Общество

ФК «Ростов» обыграл «Мордовию» в Саранске

Команда сыграет в 1/8 финала Кубка России со «Спартаком»
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Желто-синие празднуют победу. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"Желто-синие празднуют победу. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"
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В среду, 25 сентября, футбольный клуб «Ростов» сыграл с «Мордовией». Матч прошел на главном стадионе Саранска. В 1/16 финала Кубка России желто-синие обыграли соперников со счетом 2:0.

В первом тайме команды активно боролись за лидерство, но опасных моментов не создавали. У «Ростова» мог открыть счет 22-летний Александр Саплинов, однако вратарь противников Олег Смирнов сработал оперативно.

Уже во втором тайме обстановка на площадке накалилась. На 51-ой минуте игры мяч в ворота «Мордовии» отправил 31-летний полузащитник Ивелин Попов. Он реализовал пенальти. Спустя шесть минут гол забил Александр Саплинов. Противники пытались отыграться, но им это так и не удалось. На протяжении всего оставшегося матча желто-синие сохранили преимущество. Донская команда полностью контролировала игру и одержала заслуженную победу.

В следующей стадии турнира желто-синие сыграют с московским «Спартаком». Место и дата проведения игры будут определены позже в результате жеребьевки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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