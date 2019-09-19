2019-09-19T17:39:07+03:00
Общество

В Ростовской области шесть человек отравились поганками

Двое детей съели грибы во время прогулки
Ольга ГОПАЛО
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В Ростовской области шесть человек отравились поганками.В Ростовской области шесть человек отравились поганками.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Ростовской области уже шесть человек оказались на больничных койках после того, как отведали грибов. Как рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзора, среди отравившихся двое детей, которые наелись поганок во время прогулки на улице.

- Все дикорастущие грибы, послужившие причиной отравления, были самостоятельно собраны и приготовлены для употребления в пищу, - рассказали санитарные врачи.

Известно, что число отравившихся на одного меньше, чем в предыдущем году. Однако жителям Дона следует быть особенно осторожными.

На Дону из продажи уже изъяли 73 килограмма грибов со следами порчи. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Дону из продажи уже изъяли 73 килограмма грибов со следами порчи.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Грибы являются трудно перевариваемым продуктом, в них много хитина - то есть грибной клетчатки, - говорят эпидемиологи.- Ее особенность в том, что она не переваривается и затрудняет доступ к перевариваемой пищи пищеварительным сокам. Именно поэтому людям с ослабленным здоровьем и детям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта, не стоит употреблять грибы в пищу.

А еще совместное их употребление с алкоголем может активировать ряд токсинов, которые могут вызвать отсроченный токсический синдром.

- В случае отравления грибами не занимайтесь самолечением, своевременно обращайтесь за медицинской помощью, - говорят медики.

Помните, что ядовитые грибы нередко растут рядом со съедобными и могут быть очень похожи на них. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Помните, что ядовитые грибы нередко растут рядом со съедобными и могут быть очень похожи на них.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кроме того, на Дону из продажи уже изъяли 73 килограмма грибов со следами порчи. Причина - отсутствие ветеринарно-сопроводительных документов у продавцов, подтверждающих качество и безопасность продукции.

КОНКРЕТНО

Как не отравится грибами

- не покупайте сырые, сушеные, соленые и консервированные грибы в местах несанкционированной торговли, в том числе вдоль автотрасс, и у случайных лиц.

- при покупке грибов в магазине, внимательно рассматривайте упаковку, не покупайте испорченные и с нарушением целостности упаковки, а также без маркировки или листов-вкладышей с информацией о товаре.

- соблюдайте технологию приготовления грибов: их нужно очистить, промыть, затем отмочить или отварить. При предварительной обработке ядовитые вещества в условно съедобных грибах разрушаются, и только тогда грибы можно использовать для приготовления блюд.

- не собирайте дикорастущие грибы в лесополосах, парках и т.п., а также старые, переросшие грибы, в них наряду с полезными веществами часто имеются продукты разложения белков, пагубно влияющие на организм человека.

- помните, что ядовитые грибы нередко растут рядом со съедобными и могут быть очень похожи на них, запах грибов не гарантирует их съедобность: смертельно ядовитая бледная поганка в молодом возрасте вообще не имеет запаха или пахнет как шампиньон.

- не употребляйте в пищу как сырые, так и приготовленные дикорастущие грибы, в съедобности которых вы не уверены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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