2019-09-19T21:49:55+03:00
Общество

Коттеджи, дороги и работа: как отечественное село собираются поднимать до европейского уровня

Ростовская область намерена потратить на эти цели 7 млрд рублей в течение ближайших трех лет
Александр СЕВЕРСКИЙ
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Село должно преобразиться в ближайшие годы. Фото: Елена Афанасенко.Село должно преобразиться в ближайшие годы. Фото: Елена Афанасенко.
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Российское село в ближайшие несколько лет ожидает, судя по всему, масштабная реформа, которая, по идее, призвана преобразить его до уровня нормальной европейской провинции.

И, собственно, это не какой-нибудь прожект, а вполне конкретная задача — причем, поставленная Президентом РФ Владимиром Путиным и утвержденная в специальной национальной госпрограмме под названием «Комплексное развитие сельских территорий».

Общий объем финансирования программы на всю Россию колоссальный - 2,3 трлн рублей, из которых 1 трлн предоставит регионам федеральная казна.

Впрочем, деньги — это, конечно, здорово, однако есть сейчас гораздо более важный вопрос: что, как и в какие сроки можно сделать.

Именно об этом шла речь в Ростове-на-Дону на межрегиональном форуме Всероссийского совета местного самоуправления — как раз по теме развитию села, в котором приняли участие представители Минсельхоза РФ, члены Совета Федерации, областного правительства, депутаты донского парламента, чиновники из городов и сельских поселений из разных регионов страны, руководители общественных организаций и представители научного сообщества.

- Ростовскую область (в качестве площадки) мы выбрали потому, что здесь уже есть положительный опыт по развитию сельских территорий, который можно изучить и затем тиражировать в других субъектах Федерации, - пояснил председатель комитета Совфеда по федеральному устройству, региональной политике, местному самоуправлению Олег Мельниченко, возглавляющий Всероссийский совета местного самоуправления.

Ключевой долгосрочный фактор, к которому следует стремиться, по большому счету, и так очевиден: повышение качества жизни людей на селе.

Ростовская область поделилась с другими регионами своим полезным опытом в сфере АПК. Фото: Анатолий Карбинов/пресс-служба ЗС РО.

Ростовская область поделилась с другими регионами своим полезным опытом в сфере АПК. Фото: Анатолий Карбинов/пресс-служба ЗС РО.

- Мы должны добиться того, чтобы уровень жизни населения в городе и уровень жизни на селе практически не отличались ни по комфортности, ни по доступности к различным государственным услугам и социальным благам, - уточнил сенатор. - Грань между городом и деревней должна быть стерта, и вот, наконец, мы ее начинаем стирать.

Ростовская область, между тем, считает спикер Законодательного собрания региона Александр Ищенко, даже с учетом упомянутого сенатором опыта, является одним из наиболее заинтересованных в качественной реализации национальной программы регионов.

- Треть населения нашей области проживает в сельской местности, - отметил Ищенко. - И донское АПК – это, традиционно, одна из самых основных региональных компетенций, наше конкурентное преимущество с большим потенциалом дальнейшего роста. Но этот потенциал может так и остаться нераскрытым, если люди не будут убеждены в том, что жить и работать на селе – это выгодно, это достойно, это комфортно и перспективно.

Цели, к слову, стоят амбициозные, и добиться их будет непросто: в течение шести лет, до 2025 года включительно, предстоит не просто сохранить долю сельских жителей в общей численности населения страны на уровне не менее четверти, но и обеспечить очень значительный рост их доходов - до 80 процентов от того, что имеют семьи, проживающие в городах, плюс повысить долю благоустроенного жилья в сельских населенных пунктах — по крайней мере, до половины.

Что придется для этого делать? Предоставлять соцвыплаты на строительство или приобретение жилья в селах, станицах и хуторах, выделять субсидии муниципалитетов на объекты газификации, водоснабжения, а также дороги и социальную и культурную сферы, а также на благоустройство сельских территорий. Кроме того — госпрограмма предусматривает поддержку сельхозпроизводителей, дабы они могли привлекать квалифицированные кадры в село.

По словам первого замгубернатора Ростовской области Виктора Гончарова, к настоящему времени (при том, что сама программа стартует в 2020-м) в регионе уже подготовлены свыше пятидесяти проектов на ближайшие три года - с общей суммой финансирования в размере 7 млрд рублей.

Сегодня в провинции немало серьезных проблем. Фото: Анатолий Карбинов/пресс-служба ЗС РО.

Сегодня в провинции немало серьезных проблем. Фото: Анатолий Карбинов/пресс-служба ЗС РО.

Что касается темы благоустройства (логично ведь, что невозможно представить себе нормальную жизнь села, если нет приемлемых условий), то, как напомнил Александр Ищенко, здесь большие планы возлагаются на специальный областной закон «Об инициативном бюджетировании», принятый донским парламентом в нынешнем году.

Он позволяет, уточнила председатель комитета ЗС РО по образованию Светлана Мананкина, малым населенным пунктам на конкурсной основе привлекать средства областного бюджета для финансирования своих местных инициатив.

По предварительным прогнозам, в 2020-м году на их реализацию предполагается выделить порядка 300 млн рублей.

- Это нужно для того, чтобы решать конкретные проблемы, которые волнуют людей в каждом конкретном населенном пункте, но в силу особенностей бюджетного финансирования мы не всегда можем на эти цели направить средства областного бюджета, - отметил Александр Ищенко. - Механизм инициативного бюджетирования позволит решить очень большое количество таких частных проблем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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