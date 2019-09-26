Экс-жена ростовского футболиста Дениса Глушакова намерена оспорить решение суда о разделе имущества

Бывшая супруга известного ростовского футболиста Дарья Глушакова хочет изменить решение Никулинского суда Москвы суда о разделе имущества.

Экс-супругам разделили все, что они нажили вместе. Судья оставил недвижимость экс-жене Дениса Глушакова, на которое изначально претендовал футболист. А сам футболист получил стоматологическую клинику экс-жены, а также несколько сотен миллионов рублей, которые мужчина успел вывести со счетов

Сейчас Дарья Глушакова хочет вернуть принадлежащую ей клинику и получить хотя бы часть денег.

Финансовые разборки в семье игрока длятся более года. В семье известного футболиста Дениса Глушакова произошел крупный скандал из-за денег, а после супруги обвинили друг друга в неверности.

По решению суда Денис Глушаков должен платить алименты на дочерей в размере трети от всех его доходов. Он имеет право проводить с дочками новогодние каникулы через год. Спортсмену разрешено забирать девочек на один месяц летних каникул, по договоренности с бывшей женой, а также присутствовать не менее трех часов на днях рождениях девочек и общаться с ними по праздникам.