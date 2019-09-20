Коварная болезнь Альцгеймера: первые признаки

Во всем мире каждый год 21 сентября отмечают Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера. Это неврологическое дегенеративное заболевание уже поразило 35 млн. человек. А к 2050 году, по прогнозам, число заболевших может приблизиться к 115 миллионам.

Болезнь Альцгеймера является одной из самых распространенных форм деменции, которой страдают люди в возрасте старше 60 лет. Самая большая проблема в том, что развивается она довольно долго, и родственники поначалу не обращают внимания на небольшие странности в поведении пожилого человека, а считают это проявлениями вредного характера или старости. Поэтому так важно вовремя заметить признаки надвигающихся серьезных нарушений.

Первые признаки болезни Альцгеймера

1). У человека прогрессирует забывчивость. Он не может вспомнить, о чем говорил вчера, в какой день собирался поехать к родственникам, долго не может узнать знакомых людей. Если такая забывчивость начинает сильно усложнять жизнь, это повод обратиться к врачу.

2). Начинаются трудности с планированием и принятием решений. Процесс планирования дел на весь день превращается в неприятную нагрузку. Человек не может распланировать даже оплату коммунальных счетов, совершает множество ошибок в расчетах, хотя совсем недавно эти операции у него проблем не вызывали. Даже приготовить блюдо по рецепту становится сложным.

3). Человек начинает путаться в привычных операциях – не может вспомнить, как поменять шрифт в тексте или как работает программа, которую он всегда хорошо знал.

4). Внезапно человек может заметить, что не понимает, как оказался в этом районе города и куда идти дальше, не может вспомнить, что было вчера, и когда встречался со старым другом – неделю или полгода назад.

5). Постепенно сокращается словарный запас. Человек разговаривает все более пространно и непонятно.

6). Все чаще и чаще «теряются» вещи.

7). Такой человек может стать излишне наивным и неприспособленным к жизни. Может отдать все накопления мошенникам, выйти на мороз в одном халате или выкинуть дорогую микроволновку, потому что прочитал где-то, что она вредная.

Со временем у больных наблюдается потеря интереса к хобби и привычным занятиям, нежелание общаться с друзьями, меняется характер и манера поведения.

Если возникли подозрения на болезнь Альцгеймера, обязательно нужно обратиться к терапевту и подробно описать состояние. Врач проверит, нет ли у больного эндокринных нарушений или анемии. Если все же симптомы болезни Альцгеймера подтвердятся, специалист предложит подходящие профилактические меры. Вылечить эту болезнь невозможно, но можно приостановить ее развитие. Для этого важны разнообразное питание, ежедневные упражнения для мозга, регулярные физические нагрузки, отказ от вредных привычек.

Будьте внимательны к своему здоровью!