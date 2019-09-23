2019-09-23T10:04:43+03:00
Общество

В Ростовской области депутаты обсудили доступность медицинской помощи

Проблемы решаются, но предстоит сделать еще больше
Ольга КУБЫШЕВА
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За круглым столом встретились представители Комитета по социальной политике, труду, здравоохранению и межпарламентскому сотрудничеству и представители медициныЗа круглым столом встретились представители Комитета по социальной политике, труду, здравоохранению и межпарламентскому сотрудничеству и представители медициныФото: Ольга КУБЫШЕВА
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Вопросы организации доступности медицинской помощи в регионе обсудили депутаты Законодательного собрания Ростовской области. За круглым столом встретились представители Комитета по социальной политике, труду, здравоохранению и межпарламентскому сотрудничеству и представители медицины.

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - ЛИДЕР ПО КОЛИЧЕСТВУ ФАПОВ

Замминистра здравоохранения Ростовской области Андрей Ерошенко рассказал депутатам о том, какие конкретные шаги предпринимаются на Дону в рамках нацпроекта «Здравоохранение». По его словам, одним из направлений является обеспечение доступности медицинской помощи для населения, переориентация системы здравоохранения и граждан с позднего установления диагноза заболевания и лечения на их профилактику и раннее выявление заболеваний. В рамках нацпроекта продолжится работа по улучшению материально-технического оснащения, но теперь она сосредоточится на медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

Важно приблизить медпомощь к жителям отдаленных хуторов и сел. Для этого появляются амбулатории и мобильные медицинские комплексы, а также фельдшерско-акушерские пункты, и Ростовская область - лидер по их количеству.

Чтобы сократить время нахождения в очередях и сделать пребывание в медучреждении более комфортным, реализуется проект «Бережливая поликлиника». Но наряду с этим необходимо повышать сознательное отношение к своему здоровью и самих пациентов, которые должны проходить диспансеризацию и профосмотры. Тем более, что сделать это можно как в вечернее время, так и в субботу. По-прежнему остается острым кадровый вопрос, и задача - к 2024 году максимально решить эту проблему.

85% ЗАПИСЫВАЮТСЯ НА ПРИЕМ БЕЗ ОЧНОГО ОБРАЩЕНИЯ В РЕГИСТРАТУРУ

О доступности медпомощи в Ростове-на-Дону рассказала начальник управления здравоохранения города Надежда Левицкая. Она сообщила, что многое делается для развития системы здравоохранения, в том числе и материально-техническое оснащение. Актуален для донской столицы и кадровый вопрос: укомплектованность городских медучреждений врачами составляет 67,2%, а средними медработниками – 63,1%. Кроме того, серьезный дефицит кадров испытывают городские поликлиники, в частности, недостаточно участковых терапевтов. Необходимо открытие новых поликлиник, в том числе в новых строящихся районах. Так, в Левенцовке уже проживает более 60 тысяч населения, а проектирование поликлиники на 500 посещений начнется только в будущем году: участок под ее строительство только выдан. А пока вся нагрузка падает на близлежащие медучреждения. Есть вопрос и по подстанциям скорой помощи, которые по регламенту должны доезжать до пациента за 20 минут. Но для этого у медиков должна быть возможность располагаться поблизости. Но и этот вопрос также решается.

Перед депутатами выступили замглавврача по медицинской части поликлиники №5 Ирина Камынина, а также и.о. главврача детской поликлиники №4 Галина Прошина. В частности, в последней 85% посетителей записываются на прием без очного обращения в регистратуру - по телефону или онлайн.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЕСТЬ

Многое делается и в районах области. Замглавы администрации Неклиновского района Александр Третьяков рассказал, что у них актуален вопрос со скорыми: сейчас на один спецавтомобиль приходится 10 тысяч человек. Но при этом появилось новое здание больницы, строится поликлиника, а ФАПы были заменены на новые, улучшилась ситуация с кадрами и оборудованием.

Немало положительных примеров есть и в других районах области. О достижениях рассказала замглавы администрации города Зверево по кадровым вопросам Елена Кириченко. Буквально за шесть лет, в том числе с помощью депутатов, здесь удалось сделать центральную больницу такого уровня, что к ним приезжают лечиться жители даже соседнего города Гуково. Здесь открываются новые отделения, появились современные автомобили скорой помощи, новое медицинское оборудование, реализуется проект «Бережливая поликлиника», работает кабинет диспансеризации. Проблему с кадрами удается решить благодаря привлечению молодых специалистов и беженцев из Украины, но все равно нехватка специалистов есть.

В свою очередь депутаты рассказали о проблемах, о которых им стало известно от избирателей. Например, что есть вопросы по качеству и удобству ФАПов, а также возник вопрос о необходимости всего имеющегося в них оборудования.

НУЖНО ИСПРАВИТЬ НЕДОСТАТКИ, КОТОРЫЕ СУЩЕСТВУЮТ

- В рамках нацпроекта нужна корректировка работы первичного звена оказания медицинской помощи, чтобы исправить те недостатки, которые существуют, - подытожил услышанное первый заместитель председателя Законодательного собрания РО - председатель комитета по соцполитике Сергей Михалев. - А они есть, и мы о них знаем. Да, многое делается по оснащению, ремонту, ликвидации очередей и оптимизации маршрута пациента в больницах и поликлиниках. Но предстоит, мне кажется, еще больше, чем делается. Не зря президент говорил о первичном звене. Если в Ростове-на-Дону доступность для жителей большая, то в сельской местности до этого еще далеко. В очередной раз перед нами основной вопрос: чтобы мы ни делали, как бы ни ремонтировали и ни оснащали, но если нет специалистов, в том числе терапевтов и педиатров, которые в первую очередь берут на себя нагрузку по приему, установлению диагноза и дальнейшему лечению пациентов, то у нас ничего не поменяется. К сожалению, при всех тех мероприятиях, которые осуществляются - это и целевое обучение, и предоставление жилья, и выделение «подъемных» в рамках программы «Земский доктор», - ситуация коренным образом по кадровому обеспечению пока не изменилась. Но есть примеры такие, как в Зверево. И, в частности, когда все ветви власти заинтересованы в решении вопроса, тогда можно и в нынешних условиях решить множество проблем.

КТО НЕ СТУЧИТСЯ, ТОМУ НЕ ОТКРЫВАЮТ

Депутаты пришли к выводу, что уже в ноябре будет проведен «правительственный час» по вопросу «О мерах по ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях на территории Ростовской области». Решено рассмотреть предложение и о том, чтобы главы муниципалитетов лично несли ответственность за укомплектованность кадрами: у них должна быть заинтересованность обеспечивать условия, в том числе жилищные, для привлечения новых специалистов.

Кроме того, назрела необходимость проработать вопрос о том, чтобы появление поликлиник в новых районах было закреплено на законодательном уровне. А также нужно на федеральном уровне пересмотреть и переоснащение ФАПов, сделав так, чтобы к ним не было нареканий и они работали как положено.

- Кто не стучится, тому не открывают, - заключил Сергей Александрович. - Мы будем использовать любые возможности, чтобы обращаться и решать.

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