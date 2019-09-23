Когда в Ростове-на-Дону включат отопление 2019: график, очередность подключения

Когда в Ростове-на-Дону включат отопление 2019? Как стало известно газете «Комсомольская правда» - Ростов-на-Дону», произойдет это не так быстро, как хотелось бы некоторым.

По нормам старт отопительного сезона должен быть начат тогда, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха в донской столице не превышает восьми градусов.

По нормам старт отопительного сезона должен быть начат тогда, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха в донской столице не превышает восьми градусов.Фото: Александр ГЛУЗ

Как рассказал нам источник, знакомый с ситуацией, ориентировочная дата, когда потеплеют батареи в квартирах ростовчан, значится 15 октября. Однако перед этим коммунальщики должны еще получить паспорт готовности, а он будет не раньше следующего месяца.

До конца сентября на сетях должна быть завершены модернизация и все подготовительные работы - опрессовка, промывка, ревизия систем отопления многоэтажек с центральным отоплением. Только после этого будет выдан паспорт готовности.

Кроме того, соответствующее постановление о дате и старте начала отопительного сезона должен подписать глава городской администрации.

Но даже после этого ждать, что батареи, как по взмаху волшебной палочки, вмиг станут горячими, не стоит. В среднем, заполнение системы длится от суток до трех дней. Все зависит от удаленности теплоисточника от жилого помещения. Кроме того, системы отопления разные, в каких-то надо вручную спускать воду, чтобы воздух из труб вышел.

Правда, в исключительных случаях отопление может появиться и раньше срока.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правда, в исключительных случаях отопление может появиться и раньше срока. Если речь идет о соцобъекте, то написать заявку на раннее подключение должен руководитель учреждения. А вот если речь идет о многоквартирном доме, то нужно организовать общее собрание жильцов. На нем большинство должно проголосовать за раннюю дату. После чего данные надо подать в управляющую компанию, а те уже - ресурсникам. Последние, получив отмашку, и делают пуск.

АЛЛО!

Телефон круглосуточной диспетчерской службы теплосетей: (863) 234-89-44.