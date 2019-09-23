2019-09-23T12:40:26+03:00
Общество

Интерактивная выставка, квесты, мастер-классы: В Ростове-на-Дону прошел IV Фестиваль науки «Включай ЭКОлогику»

Он был приурочен к 150-летию со дня открытия таблицы Менделеева и Году театра
Ольга КУБЫШЕВА
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Зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова (в центре) уверена, что фестиваль - важное событие и для научной, и для образовательной жизни. Фото: пресс-служба ДГТУ.Зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова (в центре) уверена, что фестиваль - важное событие и для научной, и для образовательной жизни. Фото: пресс-служба ДГТУ.
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В Ростове-на-Дону прошел IV Фестиваль науки «Включай ЭКОлогику», приуроченный к 150-летию со дня открытия таблицы Менделеева и Году театра. Его организатором выступил ДГТУ: на два дня кампус вуза превратился в интерактивный театр. В течение двух дней гостей и участников ожидало множество увлекательных тренингов, квестов, мастер-классов, конкурсов, здесь же можно было посетить проектные лаборатории, выставку, стать участником спортивных и светских мероприятий.

Вдобавок все желающие смогли посетить интерактивную выставку достижений в области образования, науки и инноваций. Фото: пресс-служба ДГТУ.

Вдобавок все желающие смогли посетить интерактивную выставку достижений в области образования, науки и инноваций. Фото: пресс-служба ДГТУ.

ОСНОВЫ САМОПРЕЗЕНТАЦИИ И ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

- Ежегодно фестиваль науки привлекает все большее количество участников, - рассказал во время торжественного открытия ректор ДГТУ Бесарион Месхи. - Мероприятия ориентированы на различные возрастные группы - работают интерактивная площадка для самых маленьких участников, а для школьников представлены образовательные и научные проекты. У ребят будет возможность узнать как о будущей профессии, так и познакомиться с профессионалами своего дела, пообщаться с представителями науки.

Так, научно-популярные лекции о современных тенденциях в биоинженерии, экологической значимости многоножек и общих болезнях для человека и животных два дня читали ведущие ученые России и зарубежья. А участники мастер-классов и тренингов познакомились с основами самопрезентации и эффективного трудоустройства, узнали о финансовой грамотности и современных открытиях в науке.

Вдобавок все желающие смогли посетить интерактивную выставку достижений в области образования, науки и инноваций. На ней свои экспозиции представили факультеты ДГТУ и его бизнес-партнеры, а также центры дополнительного образования, вузы Ростовской области и соседних регионов страны.

В Ростове-на-Дону прошел IV Фестиваль науки «Включай ЭКОлогику», приуроченный к 150-летию со дня открытия таблицы Менделеева и Году театра. Фото: пресс-служба ДГТУ.

В Ростове-на-Дону прошел IV Фестиваль науки «Включай ЭКОлогику», приуроченный к 150-летию со дня открытия таблицы Менделеева и Году театра. Фото: пресс-служба ДГТУ.

РОДИТЕЛЬСКИЙ ФОРУМ И КРАСОТА

По словам зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Ларисы Тутовой, фестиваль - важное событие и для научной, и для образовательной жизни.

- Уверена, для многих ребят фестиваль станет началом их большой интересной научной жизни, - отметила она.

Кроме того, в рамках фестиваля прошел и Родительский форум. Родители, чиновники, общественники и представители образовательных учреждений обсудили юридические и психологические аспекты волонтерского движения, вопросы адаптации и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, инклюзивного и непрерывного образования.

- Мы обсудили очень важные вопросы будущего развития наших детей, взаимодействия педагогов и родителей, возможность построения новых образовательных траекторий для наших талантливых ребят, - подчеркнула министр общего и профессионального образования Ростовской области Лариса Балина.

А еще на фестивале состоялось торжественное открытие Академии светского воспитания и моделинга опорного вуза - площадки для обучения детей от 5 до 16 лет основам этикета, хореографии, ораторского искусства, самопрезентации, фотопозирования и дефиле. Именитые спикеры fashion-индустрии, мира искусства и театрального мастерства прочли лекции для воспитанников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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