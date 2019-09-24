2019-09-24T11:04:19+03:00
Общество

«Зрители не отпускали артистов со сцены»: В Ростовском цирке состоялась премьера шоу «ТОТЕМ»

Насладиться захватывающим представлением и получить заряд положительных эмоций можно до 13 октября
Ольга КУБЫШЕВА
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В Ростовском цирке состоялась премьера шоу «ТОТЕМ». Фото: «Ростовский цирк»В Ростовском цирке состоялась премьера шоу «ТОТЕМ». Фото: «Ростовский цирк»
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В субботу, 21 сентября, в Ростовском государственном цирке с оглушительным успехом прошла премьера шоу «ТОТЕМ». В зрительном зале яблоку негде было упасть. Ведь на цирковой арене удалось собрать поистине именитых артистов, обладателей престижных цирковых наград.

По шквалу аплодисментов и восторженным возгласам стало ясно: долгожданная шоу-программа увенчалась успехом. Зал аплодировал буквально каждую минуту, а в конце представления ростовские зрители в едином порыве стоя скандировали «молодцы» и не отпускали артистов с арены около десяти минут.

В Ростовском цирке состоялась премьера шоу «ТОТЕМ». Фото: «Ростовский цирк»

В Ростовском цирке состоялась премьера шоу «ТОТЕМ». Фото: «Ростовский цирк»

«ТОТЕМ» - ЭТО НЕ ПРОСТО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Секрет успеха в том, что «ТОТЕМ» - это не просто представление, а потрясающий спектакль, философский рассказ с единым сюжетом, который впечатляет самого искушенного зрителя.

Так, публика попадает в атмосферу таинственного и чарующего мира циркового искусства на основе синтеза древних мифов. А на встречу приключениям зрители отправляются вместе с путешественниками – специально приглашенным международным клоунским дуэтом «ЛеБлохиль и Лео» (ИзраильРоссия). Прилетев с багажом веселых реприз и тонким еврейским юмором они точно не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых.

Действие же разворачивается на одном из островов Тихого океана, где два друга нечаянно разрушили тотем местного племени. И тут начинается «ТОТЕМ» и полное погружение в спектакль…

ЦИРК, ТЕАТР И ЭСТРАДА НА ОДНОЙ СЦЕНЕ

На самом деле, шоу «ТОТЕМ» - динамичное, эмоциональное, завораживающее, сложное по трюкам, совершенное по драматургии и режиссуре. Это цирк, театр и эстрада на одной сцене. Артисты буквально сразили публику наповал своим высочайшим профессионализмом выполнения сложнейших трюков и красотой захватывающего зрелища.

В Ростовском цирке состоялась премьера шоу «ТОТЕМ». Фото: «Ростовский цирк»

В Ростовском цирке состоялась премьера шоу «ТОТЕМ». Фото: «Ростовский цирк»

Так, единственная в мире дрессировщица оленей-маралов Ирина Леонтьева демонстрирует уникальную дрессуру в номере «Игры народов Севера», а головокружительный полет на ремнях под куполом цирка в номере «Альфа центавра» исполняет Николай Данилива.

Каждый увидит тотем полюсов в номере «Ангел и Демон», где Вера Мещанова исполняет сложнейшие элементы высшей школы верховой езды с красавцем Карабелом.

В Ростовском цирке состоялась премьера шоу «ТОТЕМ». Фото: «Ростовский цирк»

В Ростовском цирке состоялась премьера шоу «ТОТЕМ». Фото: «Ростовский цирк»

Не оставят равнодушным зрителей и уникальные трюки на турниках, и сложнейшие акробатические элементы на дорожке в номерах «Поиск» и «Оскар» под руководством Руденского Александра.

БИЗОНЫ КРУЖАТСЯ В ВАЛЬСЕ

И, конечно же, полный восторг вызывают американские бизоны и тибетские яки в аттракционе «Дикая планета», которые впервые выходят на арену Ростовского цирка. Только представьте, животные весом в полтонны прыгают сквозь горящие обручи, ездят на мотоциклах и кружатся в вальсе. Виртуозное умение общаться на равных с Тотемом изобилия – Бизоном, демонстрирует зрителям бесстрашный дрессировщик Виктор Тихонов.

В Ростовском цирке состоялась премьера шоу «ТОТЕМ». Фото: «Ростовский цирк»

В Ростовском цирке состоялась премьера шоу «ТОТЕМ». Фото: «Ростовский цирк»

Так что шоу «ТОТЕМ» - прекрасная возможность не только насладиться талантами цирковых артистов, но и получить заряд положительной энергии. Но тут, как говорится, лучше один раз увидеть.

Кстати, гастрольный график очень плотный и шоу «ТОТЕМ» в Ростовском цирке пробудет всего три недели до 13 октября. Спешите успеть!

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