2019-09-24T12:18:34+03:00
Общество

Полицейские сняли с самолета Ростов-Москва пьяную пассажирку в аэропорту «Платов»

В отношении дончанки составили административный протокол
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Женщину доставили в дежурную частьЖенщину доставили в дежурную частьФото: Александр СТЕПАНОВ
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В ростовском аэропорту «Платов» 45-летняя жительница Таганрога села на борт самолета пьяной.

Экипаж рейса 247 принял решение сообщить о случившемся полицейским. На борт самолета поднялись правоохранители, которые вывели нетрезвую пассажирку.

Женщину накануне доставили в дежурную часть за совершение административного правонарушения.

- В отношении 45-летней пассажирки полицейские составили протокол по статье 20.21, - сообщил «Комсомольской правде-Ростов руководитель пресс-службы УТ МВД России по СКФО Андрей Гончаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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