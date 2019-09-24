Полицейские сняли с самолета Ростов-Москва пьяную пассажирку в аэропорту «Платов»
В отношении дончанки составили административный протокол
Женщину доставили в дежурную частьФото: Александр СТЕПАНОВ
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В ростовском аэропорту «Платов» 45-летняя жительница Таганрога села на борт самолета пьяной.
Экипаж рейса 247 принял решение сообщить о случившемся полицейским. На борт самолета поднялись правоохранители, которые вывели нетрезвую пассажирку.
Женщину накануне доставили в дежурную часть за совершение административного правонарушения.
- В отношении 45-летней пассажирки полицейские составили протокол по статье 20.21, - сообщил «Комсомольской правде-Ростов руководитель пресс-службы УТ МВД России по СКФО Андрей Гончаров.
ИСТОЧНИК KP.RU