Пьяный актер Сергей Гармаш разбил голову в аэропорту Ростова-на-Дону
Известный актер театра и кино 61-летний Сергей Гармаш получил серьезную травму в ростовском аэропорту «Платов». Артист в состоянии сильного алкогольного опьянения упал неподалеку от автомобильной парковки.
Находящиеся неподалеку люди заметили, что человеку стало плохо и обратились за помощью в медпункт аэропорта. Специалисты приняли решение об обследовании пострадавшего.
- С серьезными травмами Сергея Гармаша доставили в больницу Новочеркасска. Эта больница находится ближе всего к аэропорту. Врачи диагностировали у артиста закрытую черепно-мозговую травму, - рассказал «Комсомольской правде-Ростов» источник в аэропорту.
Сергей Гармаш будет находиться под наблюдением медиков в течении нескольких недель. Ему предстоят длительные восстановительные процедуры.
Народный артист России Сергей Гармаш известен по таким фильмам фильмах, как «Обитаемый остров», «Беспредел», «Дом», «Обитаемый остров», «Стиляги», «72 метра» и «Армавир». Сейчас он работает в московском театре «Современник».
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ИСТОЧНИК KP.RU