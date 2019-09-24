Пьяный актер Сергей Гармаш разбил голову в аэропорту Ростова-на-Дону

Известный актер театра и кино 61-летний Сергей Гармаш получил серьезную травму в ростовском аэропорту «Платов». Артист в состоянии сильного алкогольного опьянения упал неподалеку от автомобильной парковки.

Находящиеся неподалеку люди заметили, что человеку стало плохо и обратились за помощью в медпункт аэропорта. Специалисты приняли решение об обследовании пострадавшего.

- С серьезными травмами Сергея Гармаша доставили в больницу Новочеркасска. Эта больница находится ближе всего к аэропорту. Врачи диагностировали у артиста закрытую черепно-мозговую травму, - рассказал «Комсомольской правде-Ростов» источник в аэропорту.

Сергей Гармаш будет находиться под наблюдением медиков в течении нескольких недель. Ему предстоят длительные восстановительные процедуры.

Народный артист России Сергей Гармаш известен по таким фильмам фильмах, как «Обитаемый остров», «Беспредел», «Дом», «Обитаемый остров», «Стиляги», «72 метра» и «Армавир». Сейчас он работает в московском театре «Современник».

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