Минкультуры Ростова призывает группу «Ленинград» следовать примеру бабушек на лабутенах

Как сообщают СМИ, на организатора концерта группы – ООО «Медиашоу» - завели административное дело за нецензурную лексику на мероприятии.

Причем жалобы на группу поступили в Минкульт еще перед выступлением, и министерство даже направило ООО "Медиашоу" предостережение. Но в итоге «Ленинград» все равно исполнял песни, содержащие нецензурную брань. Одним словом, случай вопиющий и, безусловно, оскорбляющий чувства верующих (в песни без мата).

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля «PaRUS».

Вот и Минкульт оскорбился манерой поведения Сергея Шнурова на концерте – ведь всем известно, что группа «Ленинград» исполняет исключительно классическую музыку, а в перерывах говорит на чистом русском языке. И тут – такой конфуз!

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля «PaRUS».

Но чтобы музыканты поняли, насколько они плохо поступили, надо дать им нравственный ориентир, на который можно равняться. И такой ориентир нашелся – Бабы Яги на лабутенах, которые преданно следуют за группой в каждый город с транспарантами «Шнур, ждем тебя на Парусе в Дубае!». Дело в том, что 31-го октября на музыкальном фестивале PaRUSв ОАЭ состоится мощный финал прощального тура «Ленинграда», а такие сказочные «демонстрации» бабушек вызывают огромный интерес у зрителей.

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля «PaRUS».

Ну а пока остальные фанаты с радостью следовали примеру любимой группы, бабушки вели себя крайне прилично. И то – не пристало добропорядочным старушкам нецензурно выражаться, так что ни одного бранного слова никто не от них не услышал. Вот они – не только преданные фанаты, но и истинный нравственно-моральный ориентир, на который следует равняться. Неудивительно, что даже Минкульт проникся и посоветовал группе брать пример со старушек. Правда, что по этому поводу думает сам Шнур, осталось неизвестным (пожалуй, что и слава богу, а то дошло бы дело до еще одного штрафа).

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