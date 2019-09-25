Помощь врачей еще ближе: В Аксайском районе прошла Всероссийская акция «Добро в село»

Получить квалифицированную медицинскую помощь быстро, а главное - недалеко от дома, такова цель Всероссийской акции «Добро в село». Это масштабный проект, который затрагивает сотни тысяч сельских жителей по всей стране. На днях его участниками стали и жители поселка Темерницкого Аксайского района Ростовской области.

В поселок Темерницкий на прием приехали узкие специалисты центральной районной больницы Аксайского района. Фото: пресс-служба минздрава РО.

ПОМОЩЬ ПОЛУЧИЛ КАЖДЫЙ

Известно, что на Дону организаторами выступили министерство здравоохранения региона, а также общественные организации «Волонтеры-медики» и «Молодые медики Дона». Так, доктора и волонтеры сами едут в небольшие населенные пункты, где до ближайшей больницы пациентам добираться только на транспорте и порой ехать не один час. Теперь же им помогают прямо на месте.

- «Добро в село» - это федеральный проект, организованный для того, чтобы обеспечить доступность медицинских услуг даже в самых отделенных территориях, - отметила региональный министр здравоохранения Татьяна Быковская. - Приехавшие в село узкие специалисты работают до тех пор, пока все пришедшие жители не получат необходимые консультации и не выполнят необходимый комплекс обследований.

Получить квалифицированную медицинскую помощь быстро, а главное - недалеко от дома, такова цель Всероссийской акции «Добро в село». Фото: пресс-служба минздрава РО.

ВРАЧАМ ПОМОГАЮТ ИХ ЮНЫЕ КОЛЛЕГИ

В поселок Темерницкий на прием приехали узкие специалисты центральной районной больницы Аксайского района. Они принимали в фельдшерско-акушерском пункте. Так, жители поселка смогли не только получить консультации терапевта, кардиолога, невролога, но и бесплатно сделать флюорограмму и ЭКГ-исследование, а также пройти вакцинацию против гриппа.

Существенной подмогой докторам стала помощь младших коллег - студентов и ординаторов Ростовского государственного медицинского университета, а также волонтеров-медиков - членов общественной организации «Молодые медики Дона». Они принимали участие и в приеме пациентов, и в работе передвижной флюорографической установки, и в проведении вакцинации против гриппа.

Существенной подмогой докторам стала помощь младших коллег - студентов и ординаторов Ростовского медуниверситета, а также волонтеров-медиковФото: пресс-служба минздрава РО.

ЛЕКЦИИ О ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Помимо медицинского осмотра, специалисты проводят для жителей сел, поселков и хуторов лекции о здоровье. На этот раз они рассказывали о профилактике сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также распространяли брошюры по ЗОЖ.

Кроме того, организовали интерактивное занятие о здоровом образе жизни и необходимости прохождения диспансеризации, а еще провели акцию «Измерь свое давление!».

Важно отметить, что акция «Добро в село» не только медицинская, но и социальная, поэтому в поселке Аксайского района волонтеры занялись также облагораживанием территории вокруг фельдшерско-акушерского пункта, куда за медпомощью приходят все местные жители.