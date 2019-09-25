Фестиваль «Донская лоза» Ростовская область 2019: программа мероприятий. Известно, что в этом году этнографический фестиваль, приуроченный к сбор урожая, пройдет в двенадцатый раз.Гостей ждут сразу на двух площадках: в хуторе Пухляковском и в станице Мелиховской Усть-Донецкого района Дона.

Как рассказали организаторы, там развернутся ярмарки сельхозпродукции, донских напитков и сувениров. Донские виноделы продемонстрируют не только виноград, виноградные чубуки, вина, но и проведут дегустацию. А в станице Мелиховской будет организована еще и ярмарка сыров.

Виноград любят не только на Дону.Фото: Евгения ГУСЕВА

Там же будет организована масштабная развлекательная программа с выступлением творческих коллективов. Взрослых и детей ждут мастер-классы, конкурсы и викторины, а также тематические фотозоны. А еще Раздорский этнографический музей-заповедник организует интерактивные экскурсии.

К слову, на время проведения фестиваля в хутор Пухляковский будет ограничен проезд. Это сделано для обеспечения безопасности дорожного движения. А на въезде обещают организовать большую парковку, от которой до фестивальной зоны предусмотрено движение бесплатных маршрутных автобусов.

Донские виноделы продемонстрируют не только виноград, виноградные чубуки, вина, но и проведут дегустацию.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

КОНКРЕТНО

Какая программа мероприятий запланирована*

10:00 – 16:00 - «Дары осени». Ярмарка сельхозпродукции, донских напитков и сувениров.

10:00 – 15:00 — Донская лоза-2019. Конкурс в Instagram

- «Школа живых ремесел». Мастер-классы по гончарному искусству, кузнечному делу, резьбы и росписи, плетению народных кукол.

- «Донской пряник». Мастер-класс по раскрашиванию пряников.

- «Овощная скульптура». Мастер-класс по созданию мини-скульптур из фруктов и овощей.

10:00 – 16:00 - «Музыка в воздухе». Анонсы, развлекательная программа: викторины, конкурсы, выступление творческих коллективов, работа фотозоны.

11:00 – 11:30 - Торжественная церемония открытия XII этнографического фестиваля «Донская лоза».

12:00 – 12:45 - Выступление приглашенного музыкального коллектива.

13:15 – 13:45 - Выступление приглашенного музыкального коллектива.

13:45 – 14:00 - Церемония награждения участников фестиваля. Подведение итогов конкурса Instagram.

14:00 – 15:00 - «Винная дорожка». Соревнования по катанию винных бочек, победителям – призы и подарки.

15:00 – 15:15 - Награждение победителей соревнований.

10:00 – 16:00 - Пухляковская казачья усадьба. Развлекательно-познавательная программа «Казачья потеха» в этнографическом комплексе?

Анатолий Калинин – человек, писатель, гражданин. Выставка Раздорского этнографического музея-заповедника (ул. Центральная, 116)

Картинная галерея. Экскурсии по выставке художественной живописи Раздорского этнографического музея-заповедника (пер. Городской, 14)

Путешествие в прошлое. Интерактивные экскурсионные программы в этно-археологическом комплексе «Затерянный Мир» (ул. Центральная, 164)

*По данным Правительства РО.