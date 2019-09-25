«Я просто не знаю, как остановить этот беспредел!»: Мошенники взломали аккаунт в Instagram ростовчанки и собирают деньги на лечение ребенка

Родительские чаты Ростова-на-Дону лихорадит с самого утра. Один за другим там стал появляться скрин-шот поста в Инстаграм с таким текстом:

- Мой сыночек умирает. Умоляю, стоя на коленях, срочно помогите любой копейкой, займите, кто сколько может, я все верну, - пишет автор под фотографией улыбающегося малыша-первоклассника.

Многие не смогли пройти мимо такого крика о помощи. Тем более, что в посте ростовчанка рассказывала, что накануне, 24 сентября, ее ребенка-школьника сбила машина прямо на пешеходном переходе. Водитель скрылся с места ДТП.

- У него раздроблен череп, повреждение головного мозга, - говорится в тексте поста. - Сейчас малыш лежит в реанимации и ему требуется дорогостоящая операция. Сумма имплантата, пластины,- два миллиона рублей. Женщина пишет, что у нее есть 1,5 миллиона и не хватает еще 500 тысяч рублей.

А дальше такие слова:

- Без этой операции он не выживет. С этой пластиной врачи дают 30 процентов на то, что сынок снова улыбнется мне. Просто задумайтесь как это, когда проклятые деньги решат судьбу ребенка...

Многие не стали задумываться, а кинулись перечислять деньги. Особенно те, кто знает и саму мать, и ее сына-первоклашку. Тем более, что женщина какое-то время проработала в детском саду, откуда сразу взять такие денег нянечке или воспитательнице?

Вот только оказалось, что ребенок ростовчанки жив и здоров. А сама она никаких денег не собирала.

- Мошенники взломали мой аккаунт в Инстаграм, - срываясь на крик, плачет в трубку мать. - Они указали в посте свой номер телефона — куда перечислять деньги. Взяли фото моего сына и написали, что он, якобы, в реанимации. Я просто не знаю, как остановить этот беспредел!

О том, что в ее семье «горе», Наталья узнала на работе.

- Я утром пришла на работу, а у меня коллега из соседнего отдела спрашивает: «Наташа, у тебя все нормально?», - рассказала мать журналисту газеты «Комсомольская правда-Ростов». - И тогда она показала мне мой Инстаграм. Я была просто в шоке! Почти сразу после этого начались телефонные звонки от моих знакомых. У меня около 150 подписчиков, но все- реальные. Друзья их Нижнего Новгорода, Владимира и Москвы стали переводить деньги мошенникам, чтобы спасти моего сыночка. А потом позвонили мне спросить: дошли ли они? Я сразу обратилась в полицию, но там мне посоветовали просто сменить пароли. Мол, ничего другого они предложить не могут. Но у меня теперь нет доступа к аккаунту, а служба поддержки соцсети молчит. А то. что делают эти люди, просто мошенничество

В полиции, куда за комментарием обратилась газета «Комсомольская правда-Ростов», посоветовали прочитать пресс-релиз по профилактике интернет-мошенничеств. В частности, в нем сказано: «Если же вы стали жертвой мошенников, то немедленно обратитесь с заявлением в полицию. Чем быстрее вы оповестите органы внутренних дел о совершенном в отношении вас преступлении, тем выше вероятность задержания подозреваемого по горячим следам».

- Самое грустное в этой истории, что мошенники зарабатывают на святом - здоровье ребенка, и тому кому, действительно, требуется помощь, просто не будут верить и все, - вздохнула мать-ростовчанка, которые перечислила 500 рублей, чтобы помочь чужому первокласснику.

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

Ростовчанка собрала с благотворителей 5 миллионов рублей на лечение несуществующей онкологической болезни собственного ребенка

-Спасите, у моего сына – рак! – тема, полная отчаяния и надежд, с пометкой «Срочный сбор!» появилась на самом популярном «мамском» форуме Ростова-на-Дону в 2016 году.

Женщина, представившаяся Еленой Сёминой, молила о помощи неравнодушных. Ведь ее сыну Андрею (имена изменены, согласно требованиям законодательства РФ – авт.) врачи поставили несколько страшных диагнозов, в том числе, - лимфома Ходжкина. За незнакомку поручилась одна из самых и активных форумчанок, так что никому даже в голову не пришло усомниться в диагнозе и необходимости лечения. (подробности)

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Ростовчанка Инна Бизикова несколько лет пыталась помочь своему сыну: найти деньги на операцию. Мальчик родился с редкой патологией уха. Годы ушли на то, чтобы методом проб и ошибок собрать пять миллионов рублей. (подробности)