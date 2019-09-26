«Создаем новые возможности для бизнеса»: Гарантийный фонд Ростовской области отмечает свой десятилетний юбилей

Свой первый серьезный юбилей отмечает Гарантийный фонд Ростовской области. 28 сентября ему исполняется десять лет. За это время здесь помогли огромному числу предпринимателей развить свой бизнес, что положительно сказалось и на экономике региона.

Накануне круглой даты с журналистами встретился исполнительный директор НКО «Гарантийный фонд РО» Роман Соин, который рассказал о деятельности этой некоммерческой организации, ее успехах и достижениях.

«Создаем новые возможности для бизнеса»: Гарантийный фонд Ростовской области отмечает свой десятилетний юбилейФото: Ольга ГОПАЛО

ПОДДЕРЖКА СТАНОВИТСЯ РЕГУЛЯРНОЙ

- Гарантийный фонд был создан правительством РО для расширения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, а также для развития системы гарантий и поручительств, - напомнил историю Роман Владимирович. - Так, первое предприятие, которому мы помогли десять лет назад, занималось производством изделий из бетона в городе Шахты. Оно, к слову, работает до сих пор. В том же году были предприниматели из Волгодонска, Белой Калитвы и Ростова-на-Дону. Всего же на данный момент фондом выдано более 1,5 тысячи поручительств, благодаря чему удалось привлечь внешнее финансирование на сумму свыше 18 млрд рублей. Сегодня мы являемся не только одной из организаций региональной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, но и участником Национальной гарантийной системы. - Почему обращаются в Фонд?

- В первую очередь, это возможность в короткие сроки получить необходимую сумму кредита на развитие производства или бизнеса в разных сферах деятельности, в том случае, когда не хватает заемных средств. Как правило, одобренная банком сумма в два-три раза меньше той, что необходима заемщику. И тогда Фонд выступает поручителем перед кредитной организацией, благодаря чему становится возможным получение необходимой суммы кредита. При этом многие уже обращаются к нам за поддержкой на регулярной основе. - Но ведь это не бесплатная услуга...

- Да, но это реальный выход. В частности, для банка такое сотрудничество приводит к снижению возможных кредитных рисков, а заемщики же получают требуемый залог для финансирования, что очень удобно. А в этом году мы еще и снизили ставки: стоимость поручительства теперь составляет до 1% годовых. «ОБРАТИТЬСЯ МОГУТ ВСЕ»

- Кто они, ваши клиенты?- Как правило, это предприниматели за тридцать, которые уже работают: им заемные средства необходимы для роста и развития, а также создания новых направлений деятельности. Но есть и более молодые, которые только начинают свое дело, они также находят поддержку в нашем Гарантийном фонде. Кроме того, сейчас в приоритете такие проекты, как социальное предпринимательство, женское предпринимательство и стартап-проекты.

- Все ли могут к вам обратиться?

- Обратиться могут все, посильную помощь окажем. Вот только гарантии сможем предоставить не каждому. В частности, есть законодательные ограничения, которые касаются производства и реализации подакцизных товаров. Их порядка 18-ти. Не можем помочь и тем, кто занимается добычей полезных ископаемых, за исключением общераспространенных. Но в нашем регионе к ним, например, не относится уголь. А вот щебень и песок относятся.

- Как-то изменилась структура обращений?

- Надо сказать, что раньше 60% их составляли заявки от представителей мелкого и среднего бизнеса, работающих в сфере оптовой и розничной торговли. Сейчас число таковых снизилось до 45%, но зато теперь 47% заявок - по приоритетным направлениям, от предпринимателей, которые развивают промышленность и сельское хозяйство. По сути, это более инертные области, для преобразования и модернизации которых требуется длительный процесс. Плюс государственная политика также задает вектор развития.

- Бывают ли случаи, когда Фонд может отказать?

- Да, но причины отказа бывают разными. В основном, они касаются финансового состояния заемщика, когда мы понимаем, что кредит не спасет ситуацию и никак ее не исправит.

«МЫ РАБОТАЕМ С 30 БАНКАМИ»

- Что нового сейчас может предложить Фонд предпринимателям?

- Гарантийные продукты Фонда постоянно расширяются и совершенствуются. С 15 августа мы запустили линейку с упрощенным пакетом документов и сниженными ставками вознаграждения. В частности, если речь идет о сумме по поручительству до трех миллионов рублей, то для нашего продукта «Лайт-поручительство» необходимы только справки от кредитора и налоговой, а также поданная заявка. По большому счету, это формальные вещи. Далее уже на основе открытых источников наши юристы проводят андеррайтинг.

Из новшеств - упразднены требования к залогу: если раньше он был необходим в размере 30% от стоимости кредита, теперь этого требования нет.

Кстати, для других наших продуктов также действует упрощенный пакет документов. А максимальная сумма поручительства - сто миллионов рублей. В ближайшей перспективе - разработка новых гарантийных продуктов, а также расширение пула финансовых партнеров.

- С какими банками уже заключены соглашения?

- Первыми партнерами, с которыми мы начали работать, были три банка - «Центр-Инвест», «Сбербанк» и «Промсвязьбанк». Но постепенно их количество увеличилось. Сейчас по программе кредитования мы работаем с 30 банками, еще 16 сотрудничают с нами по программе банковских гарантий. Также в числе партнеров две лизинговые компании и две микрофинансовые организации, а также Региональный фонд развития промышленности Ростовской области

"ВОЗМОЖНОСТИ ЕСТЬ, И ИМИ НАДО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ"

- Как Фонд пополняет свои средства?

- Объем гарантийного капитала - мы получаем его из бюджета - к концу 2019 года он уже составит более 2 млрд.руб. Эта сумма, которую мы не можем тратить, но именно она и формирует гарантийный капитал Фонда. Средства размещаем на депозиты. За счет процентной ставки от них, а также той, которую получаем от предпринимателей, осуществляем внутреннюю деятельность и исполняем обязательства перед кредиторами.

- И какова ситуация с невозвратами?

- Надо сказать, что начиная с 2011 года мы выполнили гарантийные обязательства за более чем сотню заемщиков. В этом году их пятнадцать. При этом за десять лет Фондом было выдано 1 533 поручительства! И многие обращались не в первый раз, то есть это порядка тысячи субъектов малого и среднего бизнеса, у которых появились возможности для развития и они ими воспользовались.

"ПЕРЕДАЕМ ЗНАНИЯ И ОПЫТ ДРУГИМ"

- Какие услуги, помимо поручительства, предоставляет Фонд?

- Изначально мы создавались для того, чтобы предоставлять помощь по кредитам. По этому направлению работаем с банками-партнерами, помогаем формировать пакет документов и заявку.

Другая часть нашей работы - помощь: к примеру, определить с предпринимателем его реальную потребность или найти кредитора. А еще мы помогаем улучшать предпринимательскую грамотность: с 2017 года приглашаем бизнес-тренеров, которые по запросу бизнес-сообщества рассказывают о маркетинге, сбыте, производстве и важных аспектах ведения бизнеса, о планировании и грамотном управлении финансами. Они приезжают даже в отдаленные города и населенные пункты Ростовской области, где собираются полные залы. Например, такие семинары-тренинги уже дважды проходили в городе Зверево.

- Нередко говорят: «Кадры - наше все». У вас так же?

- Безусловно. У нас работают люди, которые умеют работать, понимают, что делать, любят свое дело и болеют за него. Например, один из наших экс-сотрудников сейчас возглавляет юридический факультет РАНХиГС.

Надо отметить, что работники нашего Фонда активно делятся опытом и с коллегами. Например, после съезда региональных гарантийных организаций в Ростове-на-Дону, на который прибыли представители из разных уголков нашей страны, мы получили огромное количество благодарственных писем за тот опыт, о котором рассказали именно наши юристы. И главное, что теперь он с успехом используется и в других регионах.

ДОСЛОВНО

«Такое сотрудничество - идеальный вариант»

Олег НОЙ, директор "Ростагросервис":

- Мы работаем с Гарантийным фондом Ростовской области третий год и подаем уже третью заявку, благодаря чему все это время вкладываемся в производство и расширяем его. Наше предприятие проектирует и разрабатывает системы точного земледелия. И уже сейчас у нас более 40 дилеров по России. Одно из главных преимуществ работы с Фондом заключается в том, что нет тех ограничений, которые стоят на пути малых предприятий: например, обязательное наличие залога. Плюс действует понижающая процентная ставка. Кредит же оформляется оперативно с минимальным пакетом документов. И для тех, у кого ссуда небольшая, такое сотрудничество - идеальный вариант, оно помогает расширить проекты и выйти на новые рынки. Кроме того, это и укрепление экономики региона. И это радует!

«Создаем новые возможности для бизнеса»: Гарантийный фонд Ростовской области отмечает свой десятилетний юбилейФото: Ольга ГОПАЛО

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