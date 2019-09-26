2019-09-26T10:52:13+03:00
Общество

В Ростовской области заморозки затянутся в последнюю неделю сентября

Столбики термометров достигнут отметки в минус три градуса
ДЕНИСОВ ПЕТР
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В донском регионе похолодает до -3СВ донском регионе похолодает до -3СФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В четверг, 26 сентября, в Главном управлении МЧС России по Ростовской области предупредили об увеличении продолжительности заморозков. По информации синоптиков, похолодание продлится до ночи и утра 27 сентября.

- Местами в Ростовской области сохранятся заморозки в воздухе и на почве до -3С, - отметили в региональном ведомстве. - Непогода может привести к повреждению теплолюбивых овощных и плодовых культур, а также получению травм.

Сообщение касается в основном северных районов Дона. В Ростове в ночные часы температура воздуха будет находиться в плюсовых отметках. Синоптики гидрометцентра прогнозируют до плюс девяти градусов тепла. Днем воздух прогреется до плюс 18 градусов. Жителям донского региона предстоят дождливые выходные.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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