Ростовчанам раздали родниковую воду в честь 270-летия города

Прекрасному городу Ростову-на-Дону, в котором проживают люди разных национальностей, исполнилось 270 лет. По случаю празднования на набережной собралось много ростовчан и гостей города, где каждому желающему в честь Дня города дарили воду «Родники Лаго-Наки».

Фото: Игорь Гошев

Горожане радовались празднику, участвовали в различных городских конкурсах, а также получали приятные сюрпризы, к числу которых можно отнеси и воду «Родники Лаго-Наки». Представители компании предлагали ростовчанам и гостям города попробовать родниковую воду с газом и без, а также дарили прохожим воздушные шары.

Фото: Игорь Гошев

- Вода добывается в заповедных местах знаменитого плато Лаго-Наки. В основе производственного процесса лежит бережное отношение к свойствам минеральной воды, что позволяет сохранить ее природный состав и передать первозданный вкус, - рассказывали ростовчанам представители компании «Лаго-Наки».

Фото: Игорь Гошев

Завод по производству воды расположен в пределах нагорья Лаго-Наки, недалеко от уникального географически защищенного биосферного заповедника. На предприятии непрерывно производится контроль качества продукции сотрудниками лаборатории.

Фото: Игорь Гошев

- Благодаря системе менеджмента качества мы отслеживаем производство воды на каждом этапе технологического цикла, что позволяет гарантировать состав и свойство каждой выпущенной бутылки, - отмечали представители компании «Лаго-Наки».

На ростовской набережной прошли десятки мероприятий, среди которых были мастер-классы, концерты, показательные выступления и другие яркие мероприятия. В это время жителям и гостям Ростова-на-Дону предлагали взять с собой бутылку воды «Родники Лаго-Наки». Люди отмечали превосходное качество воды и благодарили организаторов акции за неожиданный подарок.

- Во время ростовской жары хочется выпить чистой воды, а эта вода - именно то, что нужно, - говорили ростовчане.

Фото: Игорь Гошев

На протяжении нескольких часов жителям донской столицы раздали более трех тысяч бутылок воды «Родники Лаго-Наки». Многие горожане также отмечали, что подобной акции они не встречали ни в парках, ни на Театральной площади, где проходили основные гулянья.

Воду «Родники Лаго-Наки» можно приобрести в супермаркетах Ростова-на-Дону и области. Стоимость и качество этой воды вас приятно удивят.

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