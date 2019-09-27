Комплексная гигиена полости рта: как сохранить зубы здоровыми
Заболел зуб, выпала пломба, зубы остро реагируют на горячее или холодное? В этих случаях вы достаточно быстро запишитесь на прием к стоматологу, чтобы устранить боль и неприятные проблемы. Но если ничего не беспокоит, как часто вы ходите на профилактические осмотры? И насколько вы в курсе того, что происходит с вашими зубами?
Все мы стараемся чистить зубы один-два раза в день. Но, по данным ВОЗ, 92% населения земного шара делают это неправильно. При этом основной причиной развития заболеваний полости рта является недостаточная гигиена. А ведь именно тщательное удаление зубного налета помогает устранить патогенные микроорганизмы, которые способствуют разрушению эмали и воспалению десен, возникновению кариеса. В этом случае наиболее эффективной будет комплексная профессиональная чистка зубов у врача-стоматолога.
Что такое комплексная гигиена полости рта?
Всегда нужно помнить, что ежедневный домашний уход не избавляет человека от всех рисков заболеваний ротовой полости. И посещать стоматолога необходимо два раза в год. Только в этом случае можно будет сказать, что вы тщательно заботитесь о здоровье своих зубов.
Комплексная гигиена полости рта - это стоматологическая услуга, которая позволяет убрать зубной камень, удалить налет с эмали, вернуть зубам природную белизну и даже провести профилактику различных заболеваний. Она направлена не только на удаление видимых зубных отложений, но и на уменьшение вредной микрофлоры в ротовой полости, а также на повышение местного иммунитета.
Когда нужно проводить комплексную гигиену?
В числе показаний к проведению комплексной гигиены полости рта можно назвать:
- наличие зубного налета,
- интенсивное образование зубного камня в труднодоступных местах по причине различных патологий зубного ряда или заболеваний пародонта,
- следы потемнений в нижней части коронки зуба,
- предстоящее стоматологическое лечение,
- истечение 6 месяцев с момента проведения последней профессиональной процедуры чистки.
- Существует множество негативных признаков, по которым пациенты могут самостоятельно определить, что пора делать комплексную гигиену, - рассказывает главный врач сети клиник «Астродент» Ирина Сумская, - это кровоточивость десен, зуд и жжение во рту, изменение цвета пародонта, появившееся чувство тяжести при жевании пищи, визуальное наличие зубного камня и даже неприятный запах изо рта (если врач исключил болезни желудочно-кишечного тракта).
Фото: предоставлено сетью клиник «Астродент»
Что входит в процедуру?
1. Удаление зубного камня.
2. Снятие налета с зубов и межзубных промежутков методом Air-flow.
3. Полировка зубов с использованием специальных щеток, паст и резинок.
4. Осмотр и диагностика кариеса и заболеваний пародонта.
4. Консультация от специалиста по правильному уходу за полостью рта. Подбор средств домашней гигиены.
Для профилактики появления зубного камня важно:
- Чистить зубы минимум два раза в день.
- Пользоваться ирригатором и зубной нитью.
- Чаще есть твердые фрукты и овощи.
- Стараться не есть на ночь сладкие блюда.
- Проходить осмотр и профессиональную гигиену у стоматолога каждые 6 месяцев.
Вернуть красоту улыбке и полностью избавиться от образовавшегося зубного налета можно в сети стоматологий «Астродент». Для этого специалисты клиники используют современное оборудование и технологии, а также сертифицированные материалы. Записаться на прием можно по телефону 8 (863) 322-00-64.
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