Комплексная гигиена полости рта: как сохранить зубы здоровыми

Заболел зуб, выпала пломба, зубы остро реагируют на горячее или холодное? В этих случаях вы достаточно быстро запишитесь на прием к стоматологу, чтобы устранить боль и неприятные проблемы. Но если ничего не беспокоит, как часто вы ходите на профилактические осмотры? И насколько вы в курсе того, что происходит с вашими зубами?

Все мы стараемся чистить зубы один-два раза в день. Но, по данным ВОЗ, 92% населения земного шара делают это неправильно. При этом основной причиной развития заболеваний полости рта является недостаточная гигиена. А ведь именно тщательное удаление зубного налета помогает устранить патогенные микроорганизмы, которые способствуют разрушению эмали и воспалению десен, возникновению кариеса. В этом случае наиболее эффективной будет комплексная профессиональная чистка зубов у врача-стоматолога.

Что такое комплексная гигиена полости рта?

Всегда нужно помнить, что ежедневный домашний уход не избавляет человека от всех рисков заболеваний ротовой полости. И посещать стоматолога необходимо два раза в год. Только в этом случае можно будет сказать, что вы тщательно заботитесь о здоровье своих зубов.

Комплексная гигиена полости рта - это стоматологическая услуга, которая позволяет убрать зубной камень, удалить налет с эмали, вернуть зубам природную белизну и даже провести профилактику различных заболеваний. Она направлена не только на удаление видимых зубных отложений, но и на уменьшение вредной микрофлоры в ротовой полости, а также на повышение местного иммунитета.

Когда нужно проводить комплексную гигиену?

В числе показаний к проведению комплексной гигиены полости рта можно назвать:

- наличие зубного налета,

- интенсивное образование зубного камня в труднодоступных местах по причине различных патологий зубного ряда или заболеваний пародонта,

- следы потемнений в нижней части коронки зуба,

- предстоящее стоматологическое лечение,

- истечение 6 месяцев с момента проведения последней профессиональной процедуры чистки.

- Существует множество негативных признаков, по которым пациенты могут самостоятельно определить, что пора делать комплексную гигиену, - рассказывает главный врач сети клиник «Астродент» Ирина Сумская, - это кровоточивость десен, зуд и жжение во рту, изменение цвета пародонта, появившееся чувство тяжести при жевании пищи, визуальное наличие зубного камня и даже неприятный запах изо рта (если врач исключил болезни желудочно-кишечного тракта).

Фото: предоставлено сетью клиник «Астродент»

Что входит в процедуру?

1. Удаление зубного камня.

2. Снятие налета с зубов и межзубных промежутков методом Air-flow.

3. Полировка зубов с использованием специальных щеток, паст и резинок.

4. Осмотр и диагностика кариеса и заболеваний пародонта.

4. Консультация от специалиста по правильному уходу за полостью рта. Подбор средств домашней гигиены.

Для профилактики появления зубного камня важно:

- Чистить зубы минимум два раза в день.

- Пользоваться ирригатором и зубной нитью.

- Чаще есть твердые фрукты и овощи.

- Стараться не есть на ночь сладкие блюда.

- Проходить осмотр и профессиональную гигиену у стоматолога каждые 6 месяцев.

Вернуть красоту улыбке и полностью избавиться от образовавшегося зубного налета можно в сети стоматологий «Астродент». Для этого специалисты клиники используют современное оборудование и технологии, а также сертифицированные материалы. Записаться на прием можно по телефону 8 (863) 322-00-64.

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