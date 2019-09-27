Осенний отдых в дальних странах: как не превратить отпуск в лечение

Многие люди именно в бархатный сезон стараются поехать отдыхать в жаркие страны, чтобы насладиться теплом перед долгой зимой. Но не стоит забывать, что отдых вдалеке от дома — это не только масса новых ощущений, но и мощный стресс для организма. Также на курорте может возникнуть множество ситуаций, опасных для здоровья. Как к ним подготовиться?

Сложности с суточным ритмом.

Большой разрыв во времени может привести к головной боли, повышению артериального давления, нарушениям сна. Поэтому для легкого перехода к новому режиму, стоит за несколько дней до вылета начать ложиться спать на один час раньше или позже (в зависимости от часового пояса курорта)

Большое значение имеет направление перелета. Если для отдыха придется лететь на запад, заранее постарайтесь вечером бывать в ярко освещенных местах, а вот ночью и ранним утром от яркого света нужно держаться подальше, чаще использовать солнцезащитные очки. На месте отдыха обязательно нужно поспать ночью хотя бы немного. А вот днем не стоит спать более двух часов – продолжительный дневной сон не поможет адаптации организма к новому ритму.

Испытания жарким климатом

Перепад температур – еще одна нагрузка. За две недели до отъезда стоит потренировать сосуды. Лучшие способы для этого - ежедневный контрастный душ или сауна. Будет полезно посетить и солярий. Легкий загар способен усилить защитные функции кожи, а также снизить чувствительность к избыточному ультрафиолету.

Рацион питания

Перед поездкой не помешает сесть на диету, а по приезду на курорт постарайтесь не слишком налегать на сытные блюда. Если резко перейти с обычного углеводного стола на обильный и экзотический, можно заработать всевозможные расстройства желудочно-кишечного тракта. Стоит есть побольше овощей и фруктов, включить в рацион витамины В1, В5 и В6, отвар шиповника.

По прилету

В первые сутки не стоит участвовать в активных мероприятиях, употреблять алкоголь. А нужно пить больше воды (исключительно бутилированной), больше гулять и спать. В этом случае акклиматизация пройдет более гладко.