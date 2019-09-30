Отключение света на неделю в Ростове-на-Дону 30 сентября-6 октября 2019: где и когда. Как сообщили энергетики, в городе запланированы отключения электричества. Все они плановые: цель - не допустить возникновения аварийных ситуаций в будущем.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет света в Ростове-на-Дону

30 сентября с 09:00 до 12:00:

- пер. Белозерский 48, 48А; ул. Белореченская 1-5, 23-29; пер. Ботанический спуск 3; пер. Гродненский 2-6, 3-9; ул. Достоевского 1-49, 6-62; ул. Кима 2-16, 1-35; пер. Кумский 2-6, 3-7; пер. Майкопский 2-18, 7-33; ул. Песчаная 1-15, 21, 4-24; ул. Писательская 7-65, 10-52; пер. Силикатный 14-26, 29-47; ул. Лесопарковая 1-54, 13-17; пер. Сулинский 1-15; ул. Родниковая 14, 36-54, 3-17.

30 сентября с 09:00 до 14:00:

- пер. Весёлый 7-9, 2-16; ул. Минераловодская 146; ул. Достоевского 1-9, 2-12; ул. Некрасовская 1-73, 4-76; ул. Писательская 1-5, 2-8; пер. Силикатный 1-25, 12, 12А, 12Б; ул. Скачкова 21-49, 26-34; ул. Песчаная 21.

30 сентября с 09:00 до 17:00:

- ул. Кржижановского 197-211, 222-230; ул. Равенства 5-39, 8-34; ул. Солидарности 210-224.

30 сентября с 09:00 до 16:00:

- пер. Соборный 2А, 6-12, 3-5, 25; ул. Береговая 10, 25Г, 27; пер. Семашко 3; ул Донская 2-16, 5, 9, 13-31, ул. Нижнедонская 9; ул. Ульяновская 10-26.

до 4 октября с 09:00 до 17:00:

- ул. Владиленская 1-55, 2-38; ул. Кржижановского 1-41, 2-56; ул. Герцена 13-61; пер. Бакинский 1-9; пер. Норильский 1-7, 2-8; пер. Рационализаторский 1-31, 2-24.

до 11 октября с 09:00 до 17:00:

- ул. 1905 года 1-9, 2-10; ул. Делегатская 1-17; ул. Лениногорская 2-18; ул. Оли Первеевой 2-16, 1-15; пер. Мебельный.

1-4 октября с 09:00 до 16:00:

- ул. Красная 30-82, 49-97; просп. Стачки 122-156; ул. 6-я Кольцевая 93А, 93/1, 93/2, 82-84.

1 октября с 09:00 до 17:00:

- ул. Нансена 98Е, 102-112; просп. Буденновский 107/4.

- ул. Ереванская 39; ул. 37-я линия 2.

1 октября с 09:00 до 19:00:

- ул. Каяльская 2-114; ул. Путевая 1-55; ул. 3-я Левая 1-45, 2-50.

2 октября с 09:00 до 17:00:

- ул. Нансена 103/1; ул. Шеболдаева 2Б (гаражи)

- ул. Черевичкина 6-28, 13; ул. Рябышева 11-33, 8-26; ул. Тюхряева 29-39, 28-38; - ул. 30-я линия 14-32, 11-29; ул. 32-я линия 24-62, 19-59.

2 октября с 09:00 до 16:30:

- просп. Шолохова 126, 126«З», 128; пер. Машинный 6; ул. 26-я линия 47/4.

2 октября с 09:00 до 19:00:

- ул. Кржижановского 1-75, 2-94; ул. Герцена 13-89; пер. Норильский 1-13, 2-42; пер. Боковский 1-11; ул. Владиленская 1-187, 2-126; пер. Рационализаторский 1-53, 2-38; ул. А. Блока 1-43, 2-36; ул. Якуба Колоса 1-25, 2-30; ул. Гельца 19-35, 10-26; ул. Шатурская 1-23, 2-16; ул. Солидарности 1-129, 2-114; ул. Детская 1-79, 2-72.

3 октября с 09:00 до 17:00:

- ул. Татарская 22-50, 19-47; пер. Дербентский 1-11, 2-14; ул. 1-я Киргизская 114-124, 85-89; ул. 2-я Киргизская 84, 85; пер. Суржский 1-31, 2-36; пер. Клязьминский 1-33, 10-30; пер. Тверской 21-35, 26-36; пер. Ладожский 27-39, 26-34; пер. Свирский 23-31, 20-38; ул. Белорусская 113-145.

- просп. Космонавтов 32, 32А, 32Б, 34, 34/2, 34А, 34Б, 34/1, 36, 36/1, 36/3; просп. Королева 21/32, 21бВ.

*По данным Донэнерго.