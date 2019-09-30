«Специфический запах - это миф»: Руководитель ростовского цирка рассказал о капремонте уникального здания

В гостях радио «Комсомольская правда» побывал Игорь Байтингер, руководитель ростовского госцирка. Он рассказал о капремонте уникального здания, магии и роли цирка в жизни любого человека.

- Игорь Евгеньевич, вы руководите цирком с июня. Какие задачи для себя видите приоритетными?

- Мне кажется, с момента назначения прошла целая жизнь (улыбается). С одной стороны, моя задача - чтобы цирк оставался цирком, то есть местом притяжения ростовчан с хорошими яркими цирковыми программами, с другой - есть понимание, что ростовский цирк нуждается в переустройстве, реконструкции, а значит, он должен измениться.

- Говорят, здание опасно для зрителей. На самом ли деле это так?

- Это совершенно не так. Вопрос в том, что уникальное здание архитекторов Петрова и Барулина было построено в 1957 году. И с тех пор капитального ремонта на себе не испытывало никогда. А он нужен.

- Что-то уже сделано в этом направлении?

- Сейчас мы находимся в стадии подготовки проектно-сметной документации. Проект существует, но требует основательной корректировки. Сейчас мы этим активно занимаемся. Хочу отметить, что этот процесс проходит при полной поддержке коллег из министерства культуры Ростовской области, министра Анны Дмитриевой, под патронажем губернатора РО Василия Голубева. Наш цирк - это историческое здание с высокотехнологичной начинкой, поэтому проект требует особой проработки.

Игорь Байтингер (справа) рассказал в студии "Радио Комсомольская правда" о капремонте уникального здания, магии и роли цирка в жизни любого человека.

- Сколько такая реконструкция будет стоить?

- По проекту, который готовился в 2016-м, цифра была 634 миллиона рублей. По моим ощущениям - и мы со специалистами это обсуждали, - чтобы сегодня привести цирк в идеальный порядок, нужно добавить к этой сумме 25-30%. С учетом всех современных технологий, в среднем, цирки ремонтируют за год, и во время реконструкции они не работают.

- Специфическая тема - запах цирка. С ним можно справиться?

- Я был убежден, что с ним ничего сделать нельзя, пока не побывал во вновь отремонтированных цирках в Туле, Рязани и Нижнем Тагиле. Там я понял, что специфический цирковой запах - это миф. Как только начинает нормально работать вентиляционная система, его нет. Когда ростовский цирк будет капитально отремонтирован, то запаха также не будет.

- Как, по-вашему, цирк - это больше для детей?

- Не соглашусь. Цирк - это абсолютно семейная тема. Представления совершенно разные и построены, как правило, так, чтобы в зале было интересно и взрослому, и ребенку. Недавнее водное шоу, например, доказало колоссальный интерес взрослой аудитории. А есть программы, где больше животных, именно цирковых номеров, прекрасных клоунов.

Мне кажется, время в цирке с детьми провести интереснее и полезнее, чем где-нибудь в торговом центре, например. Деньги вы в любом случае потратите, но в цирке ребенок увидит разных животных в игровой программе, прекрасные номера воздушных гимнастов, атлетов, акробатов - это и красота, и эстетика, и развлечение. Своего рода терапия. Кстати, до 13 октября в ростовском цирке идет шоу «Тотем», покорившее Европу. Приходите. Уверен, вы получите удовольствие.

В гостях радио «Комсомольская правда» побывал Игорь Байтингер, руководитель ростовского госцирка.Фото: Личный архив героя публикации

НАША СПРАВКА

На манеже ростовского цирка не раз блистали такие цирковые артисты, как Дуровы, Запашные, Кио, Филатовы, Волжанские, Корниловы, Буслаевы, Карандаш, Олег Попов, Владимир Довейко, Тамерлан Нугзаров, Юрий Мерденов, Вячеслав Черниевский и многие другие мастера государственного цирка. А режиссером-педагогом Владиленом Левшиным было создано более 40 цирковых номеров, многие из которых стали лауреатами российских и международных фестивалей и конкурсов циркового искусства. При этом уникальность и красота самого здания, богатство внутренней отделки, оснащенность выдвинули ростовский цирк в число лучших стационаров Европы. Это и великолепное фойе, повсюду художественная лепка, позолота, орнаменты, сверкающий хрусталь огромных люстр.

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