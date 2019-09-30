2019-09-28T19:31:50+03:00
Общество

Обзор матча «Ростов» - «Динамо» 28 сентября: счет, голы, статистика игроков матча России 11-го тура Премьер-лиги

Представляем вашему вниманию обзор матча 11-го тура Премьер-лиги России «Ростов» - «Динамо». Счет, голы, статистика игроков
Ольга ГОПАЛОГОШЕВ Игорь
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3:0 в пользу ростовчан. Фото: страница ВКонтакте ФК "Ростов".3:0 в пользу ростовчан. Фото: страница ВКонтакте ФК "Ростов".
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В субботу, 28 сентября, на стадионе «Ростов Арена» прошел футбольный матч 11-го тура Премьер-лиги, где встретились хозяева поля футболисты ФК «Ростов» и московского «Динамо».

Сообщается, что на стадионе в этот день собрались почти тридцать тысяч зрителей. А первые 20 минут матча прошли в равной борьбе, но затем ростовчане взяли инициативу в свои руки. Так, для того, чтобы решить исход встречи, футболистам «Ростова» понадобилось ровно 11 минут и два гола-красавца от Ивелина Попова и Элдора Шомуродова. Первый шикарно был пробит с лету, а второй - с острого угла расстрелял голкипера.

Уже на 84-й минуте хозяева установили окончательный счет встречи. Третий гол забил Бактиер Зайнутдинов. Как сообщает пресс-служба ФК «Ростов», теперь желто-синие со своими 23 очками занимают второе место в таблице. Правда, у отстающего на один балл ЦСКА есть матч в запасе.

КОНКРЕТНО

11-й тур РПЛ

«Ростов» — «Динамо»

Итог матча — 3:0.

Голы: Попов, 26; Шомуродов, 37; Зайнутдинов, 83Состав «Ростова»: Бабурин, Козлов, Сигурдссон, Чернов, Чистяков, Еременко, Ионов (Зайнутдинов, 81) , Попов, Байрамян (Саплинов, 67), Норманн, Шомуродов (Долгов, 85).

Запасные: Песьяков, Фролкин, Ведерников, Логашов, Вилюш, Маляров, Хаджикадунич, Прошляков, Глебов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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