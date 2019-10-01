«Мы не лапотная держава с медведями и балалайками»: Ростовчанин учит русскому языку в США

Каково быть русским учителем в Америке? 24-летний Никита Пронькин рассказал «Комсомолке» о том, что его больше всего удивило в США и почему тянет обратно.

Ученики, в основном американцы, которые интересуются Россией, нашим образованием, людьми и всем русским.Фото: Личный архив героя публикации

В РОССИЙСКУЮ ШКОЛУ БЫ НЕ ВЗЯЛИ

Парень из небольшого города Сальска и подумать не мог, что будет жить в Америке, хотя всегда хотел путешествовать. Даже отучился по специальности «Туризм» в одном из ростовских вузов, но после нескольких попыток реализовать себя в этой сфере решил попробовать то, к чему всегда тянуло, - преподавание иностранного языка.

- В школе я активно изучал английский, параллельно занимался французским, в университете подключил еще и испанский, - вспоминает он. - Но после вуза пошел работать не в школу: меня бы не взяли, так как не было профильного образования, а лишь сертификаты, подтверждающие знание английского, а в языковой центр - там, к слову, и платили больше.

nickpronkin Никита в Москве

А еще Никита частенько мониторил сайты в Интернете в поисках грантов на обучение. По одному из них - по программе FLTA стипендии Джеймса Фулбрайта - девять месяцев можно и учиться в американском университете, и работать - ассистировать преподавателю своего языка. В этом году в конкурсе участвовали более 100 россиян. А чтобы туда попасть, был строгий отбор: эссе и сдача экзамена TOEFL. Процесс отправки в США занял около года. И, наконец, долгий перелет с четырьмя пересадками — и вот он уже в американском аэропорту.

Вот уже месяц он работает в Colgate University, кампус которого находится в центре деревни Гамильтон.Фото: Личный архив героя публикации

ДВЕРИ НИКОГДА НЕ ЗАПИРАЮТ

До этого опыт заграничных поездок новоиспеченного учителя ограничивался только Турцией. Но вот уже месяц он работает в Colgate University, кампус которого находится в центре деревни Гамильтон. Территория огромная. На ней - научный центр и две гигантские библиотеки, несколько больших кафе, паб, ресторан для преподавателей, а еще огромный тренажерный зал и фитнес-центр, гольф-корты, теннисные поля, стадионы для американского футбола, хоккейная арена, даже храм и дом для медитаций. Повсюду система видеонаблюдения.

- Возможно, благодаря такому подходу ни аудитории, ни здания университета практически никогда не заперты, - рассуждает он. - А еще там есть свое «транспортное бюро», откуда можно уехать в любую точку. В самой же деревне Гамильтон три вида покрытия: асфальт, плитка и всегда хорошо подстриженные газоны. Дома все как один обшиты сайдингом, нет заборов, а газоны вплотную подходят к стенам домов. Это как раз то, что мы обычно видим в американских фильмах. А еще на крыльце практически каждого дома выставлен флаг США - его можно купить в любом магазине.

nickpronkin Начались занятия

МОЛОКО В СТЕКЛЯННЫХ БАНКАХ И ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЕ ЯЙЦА

- Сперва шокирует тот факт, что практически все: продукты, одежду, бытовую химию, мелкую электронику и, конечно, некоторые лекарства без рецепта - различные противопростудные средства, витамины, обезболивающие - можно купить в драг-сторе! - рассказывает собеседник. - Но антибиотики, гормональные препараты и прочие специфические средства без рецепта врача приобрести уже категорически нельзя.

Удивила и еда.

nickpronkin Моя втора неделя в США прошла довольно быстро и суматошноВместе с такими же ассистентами из Франции,Германии,Италии,Испании,Египта,Тайваня,Японии мы были в национальном парке, смотрели американский футбол на местном стадионе, ходили по магазинам

- Здесь можно найти витаминизированные куриные яйца, которые продаются в упаковках дюжинами, - делится педагог. - Можно бесконечно удивляться громадному выбору различных консервов, чипсов, печенья, пива, газировки и мороженого. Но найти хорошие в том понимании, к которому мы привыкли, свежие овощи, колбасы и вкусный хлеб в американском супермаркете практически невозможно. Фермерский рынок, который в этой ситуации здорово выручает, бывает только раз в неделю. Молоко же продается даже в стеклянной таре, которую можно сдать обратно после использования, получить за это скидку или дополнительную банку молока. Ничего не напоминает?

nickpronkin Work,work,work My successful students

ЗАРПЛАТА ПЕДАГОГА - 40 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ В ГОД

- Сейчас мне полностью оплачивают проживание, предоставляют план питания - карточку с депозитом в столовую, куда я могу приходить сколько угодно раз в день и брать любые блюда, а также платят хорошую стипендию, - говорит Никита. - Здесь она превосходит мою зарплату в Ростове в четыре раза. Преподаватели же в школе получают в среднем от 40 тысяч долларов в год (это 2,6 миллиона рублей, - прим. авт.) в зависимости от опыта работы. По меркам американцев это довольно небольшая зарплата. Но, хоть жизнь здесь и дороже, преподаватель в вузе, как всякий уважаемый человек, может позволить себе иметь машину, дом и возможность путешествовать.

Сейчас Никита живет в апартаментах вместе с интерном из Египта - ассистентом преподавателя арабского языка. С ним они общаются на английском. А в первый же день на ужин с семьей его пригласил профессор Иэн Хелфант.

- Здесь так принято: все всегда друг друга куда-нибудь приглашают, - улыбается молодой человек.

Парень из Сальска рассказал, каково быть русским учителем в Америке.Фото: Личный архив героя публикации

«ИМ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО СОВЕТСКОЕ ПРОШЛОЕ"

- Всего русский здесь изучают 19 человек, - признается парень. - Это в основном американцы, которые интересуются Россией, нашим образованием, людьми и всем русским. Наш язык действительно сложный для них, и когда я разговариваю с американцем на русском, то невольно испытываю гордость за свою страну. И еще - стараюсь им дать о нашей стране представление не как о «лапотной державе с медведями и балалайками на улицах», а как о современном государстве. А еще им очень интересно советское прошлое: архитектурные сооружения, фильмы, детали быта. Кстати, многие мои студенты уже были этим летом в России. Они привезли сувениры в виде маек и шкатулок. Поездку им оплачивал вуз. Я даже завидую их опыту, особенно когда они с восторгом рассказывают про Якутск, Институт вечной мерзлоты и Териберку.

Но все же гораздо большее количество студентов изучают здесь не язык, а русскую литературу, историю, архитектуру и политологию, правда, на английском.

nickpronkin Русская комната в университете дополнилась очень важным атрибутом из Ростова-на-Дону

ЧИТАЮТ СТИХИ ПУШКИНА

Русский язык первые два года преподается четыре раза в неделю по 50 минут. На первом курсе учат основам грамматики, падежам, алфавиту, на втором - читать сложные тексты и даже стихи Пушкина, а на третьем - анализировать их и дискутировать. Учителя же факультета российских и евразийских исследований - в основном русскоговорящие американцы. Кроме того, каждую неделю проводятся и тематические занятия «Think Tanks». Они посвящены обсуждению различных тем, связанных с Россией.

- К примеру, в ближайшее время мы собираемся обсуждать истории людей: причины их эмиграции или, наоборот, репатриацию, - говорит молодой учитель. - Также запланированы просмотры фильмов современных режиссеров-россиян - Звягинцева, Серебренникова, Горчилина и Ханта. Но из-за того, что просмотр на русском языке для американских студентов даже третьего курса - занятие очень сложное (это и темп речи, и диалог героев), будем им давать английские субтитры. А еще когда мы обсуждаем что-то в рамках русского клуба, то приходится объяснять, что такое борщ и почему это украинское блюдо, или что такое блины. Но в университете есть кухни как для студентов, так и для преподавателей: там мы в скором времени собираемся печь русские блины.

- В Америке я пробуду до мая, - сказал в завершении разговора Никита. - По правилам программы для дальнейших поездок в США по моей визе я обязан пробыть в России два года. Но скажу так: при всех прекрасных американских условиях и комфорте жизни на Родину уже тянет.