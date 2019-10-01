Цены, качество, комфорт: Выбираем квартиру со скидкой от застройщика

«У домов, как у людей, есть своя душа и свое лицо, на котором отражается их внутренняя сущность», - цитата, которая принадлежит перу Александра Дюма, актуальна и в наши дни. Именно поэтому такие туры, которые «Комсомолка» регулярно организовывает со своими партнерами для ростовчан, помогают в выборе «своего» объекта недвижимости.

Вот и на этот раз рассматривать новостройки Ростова-на-Дону с нами отправились несколько десятков читателей. Для каждого участника это замечательная возможность посмотреть имеющиеся на рынке предложения - район, планировку квартир, качество и темпы строительства, напрямую пообщаться с представителями банков и застройщиков, выбрав максимально выгодные условия, а еще получить ощутимые скидки и приятные сюрпризы.

Новый жилой комплекс «Парк Островского-2» - это удобное престижное расположение в Первомайском районе. Фото: Ольга КУБЫШЕВА, «ЮгСпецСтрой», «Максимум», «ВКБ-Новостройки».

ЖК «ПАРК ОСТРОВСКОГО-2»

Где: ул. Воровского, 17 и 17б

Кто строит: ООО «ЮгСпецСтрой»

Сайт: www.yugspecstroy.ru

Технология: монолит-каркас с кирпичной облицовкой

Срок сдачи: первый этап - 4 квартал 2021 г.

Класс: комфорт

Стоимость кв. м:

1-комн. от 41,6 кв. м - от 2 163 200 руб.,

2-комн. от 58,3 кв. м - от 3 031 000 руб.,

3-комн. от 77 кв. м – от 4 056 000 руб.

Новый жилой комплекс «Парк Островского-2» - это удобное престижное расположение в Первомайском районе, откуда добраться в любой район города не составит проблем. В шаговой доступности одноименный парк и парк Авиаторов.

По сути, комплекс представляет застройку из двухсекционных 19-этажных домов с подземным паркингом. Фото: Ольга КУБЫШЕВА, «ЮгСпецСтрой», «Максимум», «ВКБ-Новостройки».

По сути, комплекс представляет застройку из двухсекционных 19-этажных домов с подземным паркингом. Это будет закрытая территория с детскими и спортивными площадками, а также комфортными зонами отдыха и системой видеонаблюдения. В каждой многоэтажке - грузовые и пассажирские лифты фирмы OTIS, которые отличает надежность, вместительность и бесшумность. Также установлена противопожарная система. При этом все квартиры оснащены индивидуальными счетчиками учета, что позволяет жильцам регулировать подачу тепла и контролировать собственные расходы. Для будущих жильцов предлагают 1, 2 и 3-комнатные просторные квартиры с остеклением балконов и лоджий. Различные виды планировок позволят ощутить комфорт, а функциональное использование квадратных метров - реализовать самые смелые решения.

ЖК «Аврора» расположен в самом сердце Северного микрорайона. Фото: Ольга КУБЫШЕВА, «ЮгСпецСтрой», «Максимум», «ВКБ-Новостройки».

ЖК «АВРОРА»

Где: бул. Комарова, 30/2

Кто строит: СК «Максимум»

Сайт: максимум-ск.рф

Технология: каркасно-монолитная

Срок сдачи 1-й очереди: II квартал 2021 года

Класс: комфорт

Стоимость:

от 48 000 руб./кв. м

1-комн. от 23 кв. м - от 1 249 000 руб.,

2-комн. от 55 кв. м - от 2 696 000 руб.,

3-комн. от 72 кв. м - от 3 920 000 руб.

На закрытой территории будут расположены два 24-этажных и один 22-этажный жилой дом. Фото: Ольга КУБЫШЕВА, «ЮгСпецСтрой», «Максимум», «ВКБ-Новостройки».

Компания уже закончила строительство ЖК бизнес-класса «Сармат Тауэр», расположенного в самом центре Чкаловского. ЖК «Аврора» расположен в самом сердце Северного микрорайона: в шаговой доступности от ЖК восемь детских садов и школ, больницы и поликлиники, магазины и рынки, торгово-развлекательные центры и фитнес-клубы, а также зеленые парки, детские и спортивные площадки.

Предусмотрена дизайнерская отделка холлов керамогранитом. Фото: Ольга КУБЫШЕВА, «ЮгСпецСтрой», «Максимум», «ВКБ-Новостройки».

На закрытой территории будут расположены два 24-этажных и один 22-этажный жилой дом со скоростными лифтами фирмы OTIS. Предусмотрена дизайнерская отделка холлов керамогранитом, что обеспечит их долговечность.

Будут наземная и подземная парковка, система видеонаблюдения и консьерж-сервис.

На территории предусмотрены и современные детские площадки с безопасным для детей покрытием, а также зоны отдыха для взрослых. А благодаря развитой транспортной развязке отсюда легко можно попасть в любой район города.

Жилой район занял четвертую строчку в топ-листе крупнейших объектов России. Фото: Ольга КУБЫШЕВА, «ЮгСпецСтрой», «Максимум», «ВКБ-Новостройки».

Жилой район «СУВОРОВСКИЙ»

Где: Октябрьский район г. Ростова-на-Дону

Кто строит: «ВКБ-Новостройки»

Сайт: www.vkbn.ru

Технология: блочный, панельный, каркасно-монолитный, вентилируемые фасады

Срок сдачи: до 2025 г.

Класс: эконом

Стоимость кв. м:

1-комн. от 25,02 кв. м - от 1 239 861 руб.,

2-комн. от 55,98 кв. м - от 2 731 824 руб.,

3-комн. от 71,76 кв. м - от 3 049 800 руб.

Жилой район занял четвертую строчку в топ-листе крупнейших объектов России по масштабам комплексного освоения территории и стал крупнейшим объектом в ЮФО. Новый экологически чистый и перспективный район с собственной инженерной и социальной инфраструктурой - это город в городе, где на площади в 740 га разместились 60 домов, большая часть из которых уже полностью построена и заселена.

Все квартиры сдаются с ремонтом «под ключ». Фото: Ольга КУБЫШЕВА, «ЮгСпецСтрой», «Максимум», «ВКБ-Новостройки».

При этом территория позволяет организовывать обширные зеленые зоны, парковочные пространства, детские и спортивные площадки. Уже даже проложены 12 км велосипедных дорожек. Здесь есть свои детские сады, самая крупная и современная в Ростове-на-Дону школа, поликлиника и торговый центр. Ну, и конечно, привлекательные цены делают доступной покупку в стиле «заезжай и живи». Все квартиры имеют разнообразные планировки и уже продаются «под ключ» с полной отделкой.

Что касается транспортного вопроса, жилой район соединен со всеми направлениями города. На данный момент работают семь маршрутов общественного транспорта, а в ближайшее время будет несколько альтернативных дорог, которые позволят жителям добираться без пробок.

«Платовский» для тех, кто ценит уединенную и в то же время комфортную жизнь на лоне природы. Фото: Ольга КУБЫШЕВА, «ЮгСпецСтрой», «Максимум», «ВКБ-Новостройки».

Жилой район «ПЛАТОВСКИЙ»

Где: Первомайский район г. Ростова-на-Дону

Кто строит: «ВКБ-Новостройки»

Сайт: www.vkbn.ru

Технология: панельный и каркасно-монолит блочный

Класс: эконом

Стоимость кв.м:

1-комн. от 36 кв.м — от 1 200 000 руб.,

2-комн. от 49 кв.м — от 1 930 000 руб.,

3-комн. от 71 кв.м — от 3 180 000 руб.

«Платовский» для тех, кто ценит уединенную и в то же время комфортную жизнь на лоне природы. Главная фишка - близость к Ростовскому морю, которая обеспечивает не только потрясающий вид из окон, но возможности для прогулок, летнего отдыха и рыбалки. ЖК строится на площади 140 га, на которых разместятся 22 многоэтажных дома. Здесь уже построена собственная котельная, в планах - собственные очистные сооружения.

Проектом предусмотрены два детских садика, а также одна школа. Фото: Ольга КУБЫШЕВА, «ЮгСпецСтрой», «Максимум», «ВКБ-Новостройки».

Проектом предусмотрены два детских садика, а также одна школа. Можно выбрать наиболее подходящую по площади и планировочному решению квартиру - вариантов десятки. А еще есть возможность получить отличный ремонт: отличительная черта квартир от «ВКБ-Новостройки» в том, что дома сдаются с полноценным ремонтом «под ключ», куда входят обои и линолеум, натяжные потолки, деревянные межкомнатные двери и качественная плитка в санузле, а также уже установленная сантехника, двери, печь и раковина на кухне. А значит, сразу же можно заняться переездом, не тратя деньги, силы и время на ремонт.

КОММЕНТАРИЙ

«Лучше жить в своей квартире!»

Эксперт Ипотечного центра банка «Кубань Кредит» Ирина Киченко. Фото: Ольга КУБЫШЕВА, «ЮгСпецСтрой», «Максимум», «ВКБ-Новостройки».

Вместе с нами в тур по новостройкам отправилась представитель банка «Кубань Кредит», эксперт Ипотечного центра Ирина Киченко. Она рассказала о том, что банк предлагает клиентам большой выбор ипотечных программ с доступными условиями. Например, сейчас действуют такие программы, как «Новостройка от партнеров» и «Квартира для студента», с помощью которых можно приобрести недвижимость как в строящемся, так и в сданном в эксплуатацию доме от надежных застройщиков - партнеров банка. В рамках этих программ можно оформить ипотеку с процентной ставкой от 7,99% без страхования на срок от года до 30 лет. При этом сумма займа может составлять от 300 тысяч до 7 миллионов рублей.

Во время поездки участники могли задать вопросы, а также предварительно рассчитать ежемесячный платеж по ипотеке за понравившуюся квартиру.

Кто-то ищет квартиру для вложения средств… Фото: Ольга КУБЫШЕВА, «ЮгСпецСтрой», «Максимум», «ВКБ-Новостройки».

ДОСЛОВНО

«Присматриваем квартиру как инвестицию»

Екатерина:

- Думаем насчет недвижимости. Присматриваем квартиру как инвестицию - вложить деньги. Я считаю, что такие туры очень нужны и полезны. Я, кстати, в нем участвую уже во второй раз. Мотивация на покупку была и в прошлом году. Одна из квартир мне очень понравилась, но, к сожалению, тогда деньги мы перенаправили в другое русло. И вот теперь снова в поиске. Уверена, на этот раз обязательно что-то подберем.

...кто-то для счастливой жизни. Фото: Ольга КУБЫШЕВА, «ЮгСпецСтрой», «Максимум», «ВКБ-Новостройки».

«Сын доверил выбор квартиры мне»

Любовь, г. Ростов-на-Дону:

- Я подыскиваю квартиру для своего сына. Он, к сожалению, сегодня занят, поэтому положился на мой вкус. В основном, конечно, важную роль играют такие параметры, как район. Обращаешь внимание и на инфраструктуру, на качество строительства. И здорово, когда все возникающие вопросы можно задать напрямую специалистам.