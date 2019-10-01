Космические скорости и умные роботы: Билайн показал применение мобильной связи пятого поколения

Билайн в Сочи развернул демонстрационную зону, где любой присутствующий мог оценить преимущество мобильных сетей пятого поколения (5G) на примере реальных сценариев применения, включая «умное» производство с использованием роботов и игру в виртуальной реальности.

Виртуальность реальна: проверено автогонщиком

Познакомиться поближе с новыми технологиями организаторы предлагали на нескольких площадках. Одна из них – настольный теннис. С помощью шлема и датчиков зрители могли сыграть в виртуальный пинг-понг на сети 5G. При этом создавалось полное ощущение пребывания на стадионе (кстати, дизайнспорткомплекса можно выбрать в меню перед началом гейма). Каждый из игроков мог сравнить свои ощущения при использовании сетей четвертого и пятого поколений. Так, 5G создает полное ощущение реальной игры. В то время как 4G из-за задержки сигнала не позволяет теннисисту правильно среагировать на мяч.

Генеральный директор ПАО «ВымпелКом» Василь Лацанич рассказал, что Билайн активно готовит сети в регионах к появлению 5G. Фото: пресс-служба «ВымпелКом».

В первом матче на скорости 5G принял участие Виталий Петров – первый российский гонщик, поднимавшийся на пьедестал FORMULA 1. Он рассказал, что пилоты болидов тренируют реакцию с помощью пинг-понга. Автогонщик продемонстрировал профессионализм и мастерски отбивал мячи, обыграв партнера.

- Такие технологии очень важны для спортсменов. Не всегда у гонщика есть возможность ознакомиться с трассой перед гонками, поэтому они используют компьютерные тренажеры. Честно говоря, все, что я сегодня увидел, мне понравилось. Настольный теннис создает полное ощущение реальной игры, мяч проходит без задержек, такой набор виртуального пинг-понга можно брать с собой и тренироваться в любом удобном месте.

Умные роботы помогут на производстве. Фото: пресс-служба «ВымпелКом».

Безопасное производство с умным роботом

Но не только в спорте или захватывающем мире геймеров 5G станет надежным помощником. На примере машин, не покладающих своих роботорук, организаторы продемонстрировали технологии умного производства.

Два робота, подключенные к сетям 4G и 5G, выполняли одну и ту же работу. Благодаря минимальной задержке второй робот справлялся со своей задачей эффективнее. Причина – гигабитные скорости, позволяющие не только оперативно передавать данные, но и анализировать 4К-видео в режиме реального времени. Высокая емкость сетей пятого поколения позволяет подключить тысячи датчиков для «живого» взаимодействия человека и робота. А это, помимо всего прочего, обеспечивает большую безопасность в работе. Так, оснащенный всевозможными датчиками робот 5G прекратит выполнять задачу, увидев препятствие. Например, в виде человеческой руки. В то время как лишенный «глаз» робот 4 G продолжит свою программу.

Генеральный директор ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) Василь Лацанич рассказал, что возможностей у сети пятого поколения гораздо больше, чем представлено на демонстрационной площадке, а сфера ее применения практически не ограничена.

Василь Лацанич уверен, что новые продукты и услуги компании помогут улучшить качество жизни клиентов. Фото: пресс-служба «ВымпелКом».

- Билайн продолжает активное тестирование возможностей сетей пятого поколения в разных регионах России. Демозона Билайн в Сочи – это пример открытой демонстрации возможностей сети 5G для массового потребителя. С дальнейшим развертыванием сети 5G мы будем рады представить нашим клиентам новые продукты и услуги, улучшающие качество их жизни, - заявил Василь Лацанич.

Соревнования по гонкам на инновационных велотренажерах. Фото: пресс-служба «ВымпелКом».

Его поддержал вице-президент Nokia в регионе Восточная Европа Деметрио Руссо, подтвердив готовность оказать всестороннюю поддержку компании «ВымпелКом» в реализации ее планов в области 5G. К слову, для организации пилотной зоны Билайн в Сочи использовалось коммерческое оборудование Nokia, включая системный модуль и антенные системы 5G AirScale.

В ходе презентации в Сочи был также протестирован смартфон с поддержкой 5G - на Samsung S10 5G видео размером 1,1 Гб было скачано всего за несколько секунд.

Напомним, ранее Билайн провел первую в России прямую трансляцию в социальных сетях через «живую» сеть 5G из пилотной зоны на территории московского спорткомплекса Лужники. Тогда была зафиксирована пиковая скорость 3.30 Гбит/с на одно абонентское устройство, причем максимальная задержка составляла всего 3 мс.

Билайн показал применение мобильной связи пятого поколения. Фото: пресс-служба «ВымпелКом».

Демонстрация новых возможностей 5G оправдала заявку на высокие скорости, превратившись в праздник инноваций. Виртуальные игры, «летающий» интернет, спортивные занятия, проверка и тренировка реакции – все это легко и просто с сетью пятого поколения. В завершение дня проверила скорость реакции на тренажере будущего и я – мой максимум составил 0.33 секунды, что очень неплохо, хотя и недостаточно для автогонок. Но с новыми сервисами Билайн развить чудо-реакцию и стать пилотом болида реально для большинства пользователей. Осталось только дождаться внедрения в России мобильной сети 5G (а это может случиться уже через год-два, сеть оператора в Ростовской области после модернизации к этому готова) и приступить к тренировкам.