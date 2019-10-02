Восемь человек в больнице: В Ростове-на-Дону на улице Королева автобус с пассажирами протаранил столб

Недоброе утро оказалось для пассажиров, которые ехали утром в Ростове-на-Дону на работу. На Северном жилом массиве автобус, ехавший по маршруту №83 «Ц. Рынок-Темерник», врезался в столб. Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, в салоне находились десять человек.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением и допустил наезд на препятствие, - добавили в донском главке.

В результате аварии есть пострадавшие. Их на скорой помощи уже доставили в ближайшую больницу. Как стало известно "Комсомолке" из собственных источников, за медицинской помощью обратились восемь человек. Так, у всех, по предварительным диагнозам, сотрясение головного мозга. Кроме того, у одной 66-летней пенсионерки травма позвоночника, а у 18-летнего мужчины - закрытая черепно-мозговая травма. У многих также ушибленные травмы рук и ног.

В настоящее время на месте работают сотрудники госавтоинспекции. Фото: ГОШЕВ Игорь

В настоящее время на месте работают сотрудники госавтоинспекции. Будет проводится проверка, по результатам которой станут известны все обстоятельства произошедшего. А тем временем снимки с места происшествия же появились в социальных сетях.

Были варианты, что водитель мог отвлечься для подсчета сдачи, или автобус могли подрезать.

- Автобусы эти едут по правой стороне, - возразила другая ростовчанка, читательница паблика. - Для разворота машин есть две полосы. Как могли подрезать автобус? Да и скорость у машин при развороте не большая. Каждый день практически там езжу и таких ситуаций не видела.