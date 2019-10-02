Парк брошенных енотов: Супруги из Ростовской области открыли приют для животных-отказников

Интернет пестрит трогательными видео енотов, которые умилительно уплетают печеньки за обе щеки, купаются в брызгах воды и радуют своих хозяев всякой-разной милотой. Вот только за кадром остается совсем другая правда. А когда неподготовленные люди сталкиваются с ней лицом к лицу, наступает разочарование.

Наигравшись, милых хищников везут на Дон со всей России.Фото: Личный архив героя публикации

СНАЧАЛА - ЦЕНТР, ПОТОМ - ПАРК

В копилке Натальи и Игоря Яценко из хутора Мержаново Ростовской области больше десятка таких историй, которые привели на их садовый участок уже 12 енотов-отказников. Неравнодушные супруги год назад создали свой уникальный центр для животных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (единственный на Дону, - прим. автр.). Теперь им везут пушистиков со всей России.

Так потихоньку семья ландшафтных дизайнеров нашла свою миссию. В свободное от основной работы время (выполнять заказы получается на удаленке, - прим. авт.) они занимаются своими подшефными. А в будущем планируют создать даже парк для енотов, куда могут приезжать все желающие.

- Наша цель не просто помочь енотам, а отговорить людей их заводить, - рассказала «Комсомолке» Наталья Яценко, которая еще и ветеринар по образованию. - Енот с одной стороны, как ребенок, но с другой - опасный зверь. При всей своей внешней милоте он навсегда остается диким. Но об этом мало кто знает. По сути, у каждого из них интеллект трехлетнего ребенка, для которого не существует слов «нет» и «нельзя». А еще у зверька должно быть свое пространство - и все, что в нем, еноты считают своим. Поэтому в квартире их держать проблематично: они портят вещи, разбирают кондиционеры, переворачивают телевизоры, вскрывают замки и метят территорию. При этом любого енота можно приручить максимум на пять процентов, остальные 95% они живут по своим правилам. И рано или поздно люди от этого устают. К сожалению, 90 процентов историй заводчиков-любителей заканчиваются печально.

Еноты обожают купаться в брызгах воды, а потому постоянно радуют своих хозяев всякой-разной милотой.Фото: Личный архив героя публикации

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

- Мы всегда хотели завести енота, тем более, что их обожал 13-летний сын, - продолжает собеседница. - У друзей в Москве есть центр, в котором живут уже больше 40 енотов. От одних люди отказываются сами, других выкупили за бесценок у разочарованных бизнесменов. Туда приехали и мы, чтобы выбрать себе питомца. А получилось так, что вернулись уже с тремя.

Так, еноты Макар Макарыч, Лисса и Джонни - всем примерно по пять лет - поселились на участке супругов на берегу Таганрогского залива год назад. У каждого своя непростая судьба. Первые два жили на пушной ферме. Горе-бизнесмен решил разводить енотов в качестве подрастающего меха для модных шапок и воротников. Вот только в неволе они редко плодятся. А потому тот просто позвонил в московский приют и предложил купить, иначе обещал усыпить, пустить на корм более сговорчивым на потомство соседям - норкам и песцам. Третий, Джонни, с притравочной станции, на нем натаскивали охотничьих собак.

Вся троица была не ручной, но Наталье и Игорю все же удалось подобрать ключики к их сердцам.

- Любовь творит чудеса! - улыбается женщина. - Они оттаяли и отвечают той же монетой. За три месяца нам удалось превратить кидающихся и кусающихся животных в ручных.

Наталья - ветеринар по образованию.Фото: Личный архив героя публикации

«МУРЛЫКАЕТ И ПОЕТ ПЕСНИ САМОЧКЕ»

Кстати, те самые Макар Макарыч и Лисса вопреки тому, что животные почти не размножаются в неволе, впервые стали родителями на донской земле.

- Мы построили для них отдельный вольер, чтобы уберечь от лишних звуков - шума машин и лая (у супругов на участке живут еще 10 собак и 16 кошек, - прим. авт.), - делится Наталья. - И вот теперь воспитываем еще двоих прекрасных енотов-малышей.

park_enota Когда ты становишься еноту мамой. Алиса дочка Лиссы и Макар Макарыча#енотдома

Правда, по словам женщины (а она еще и ветеринар по образованию), еноты во время гона очень опасны: они могут расцарапать, укусить и даже нанести хозяину увечья. Зато к своей второй половинке, напротив, относятся очень трогательно. Например, Макар Макарыч поет своей самочке песенки, что-то мурлыкает, а полученную вкусняшку всегда относит ей. Такое-то и у людей нечасто встретишь.

Интернет пестрит трогательными снимками енотов.Фото: Личный архив героя публикации

ЖЕНИХ ИЛИ ЕНОТ

- С енотом можно только любовью, - рассказывает Наталья, держа на руках проворную любимицу по кличке Кошка. - Они ведь очень мстительные и злопамятные. А еще ужасные собственники и эгоисты. Вот эта, например, с двух месяцев прожила со своей хозяйкой. Все было замечательно, они отлично ладили. А через два года у девушки появился молодой человек. В итоге Кошка расцарапала и погрызла ухажера. И когда выбор встал между ревнивым животным и личным счастьем, угадайте, где теперь енот?

Так, Кошка оказалась в приюте. В московском не прижилась: сородичи обижали холеную домашнюю любимицу. И она впала в депрессию - отказывалась есть, хоть как-то двигаться и отворачивала мордочку от людей. Узнав ее историю, супруги Яценко забрали к себе и ее. А с ней еще четверых. Одна из них - Фенечка, от которой отказались бывшие хозяева и даже врачи-ветеринары. У старушки-енота был зоб щитовидки, который уже было поздно оперировать, но после переезда на Дон она прожила почти год.

Для енотов в центре созданы все условия - им регулярно делают прививки, их кормят, поят, играют и главное - любят.Фото: Личный архив героя публикации

МАТЬ УБИВАЮТ, ДЕТЕЙ ПРОДАЮТ

А скоро у Кошки появилась подружка Мышка, о которой та стала заботиться, как любящая мама, и депрессия прошла сама собой.

От восьмимесячной малышки супружеская пара отказалась со словами:

- Нам говорили енот нормальный, а оказался диким и покусал. Заберите его!

И это, по словам Натальи, проблема всех отказников. Но пока спрос рождает предложение, ее не искоренить.

- Люди хотят енота, - рассказывает она. - Видят объявление, в котором написано «Продам малыша из питомника». Сумма в пять-шесть тысяч рублей для многих некритичная, договариваются. А по факту получают испуганного и затравленного енота из-под Анапы, например. Его передают в кошачьей клетке транзитом. Как правило, таких ловят браконьеры - мать попадает в капкан, а малыши не успевают убежать. Те забирают детенышей и продают через Интернет. Мало того, что енот-ребенок перенес стресс в природе и при переезде, он еще и попадает к людям, которые не знают, как себя с ним правильно вести.

ПОСЛЕ РАЗВОДА ОКАЗАЛСЯ НЕНУЖНЫМ

Подтверждением этому стал наплыв постояльцев из Брянска, Краснодара, Москвы и ближайшего Ростова-на-Дону. На бесплатных досках объявлений супруги кинули клич: «Если у вас есть енот и он вам надоел, привозите его в наш центр». И, как результат, отклик пошел со всей России.

- Так, один енот достался женщине, у которой сын с невесткой разведены, а что делать с подвижным хищником, она не знала, - рассказывает Наталья. - А еще к нам попал Михей - его купили в подарок ребенку, но после первого же укуса еното-малыш, сам того не понимая за что, оказался в клетке. В результате от собственной мочи он получил сильнейший ожог лап. Такой, что какое-то время даже не мог ходить. Пока не оказался у нас. Прошло немного времени, и он оказался тоже ручным.

park_enota Наши еноты шкодные #енотдома

ЛЮБОВЬ ПО ИНТЕРНЕТУ

- Как я уже говорила, енот - непростой зверь, - рассказывает ветеринар. - И, если у вас его нет, то лучше любоваться им в Интернет-роликах. Так супруги Яценко активно выкладывают фото и видео своих подопечных в соцсети, чтобы была возможность ими любоваться. И, если кто придет пообщаться вживую - и лучше с вкусняшками, - не откажут.

Кстати, Интернет помог не разлучиться еноту Тоше и его хозяйке.

- Несколько лет он прожил с ней в квартире, но девушка уезжала учиться за границу, - делится Наталья. - И, к сожалению, по законам той страны енотам въезд был запрещен. Когда узнала об этом, то привезла Тошу к нам. Тогда она очень плакала. А теперь вот общается с ним по скайпу или ватсапу. Тот слышит ее голос, а девушка знает, что с ним все в порядке.

К слову, енот может прожить с человеком дольше, чем кошка или собака - в среднем, 20-25 лет.