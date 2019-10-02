2019-10-02T15:36:01+03:00
Общество

В Ростов-на-Дону на Международный конгресс волонтеров культуры и медиа приехали свыше 200 гостей из десяти стран

В течение пяти дней блогеры, педагоги, сотрудники театров и музеев обсудят вопросы поддержки и развития литературы
Ольга КУПОРОВА
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Председатель донского парламента Александр Ищенко приветствовал участников Конгресса. Фото: Анатолий Карбинов, ЗСРОПредседатель донского парламента Александр Ищенко приветствовал участников Конгресса. Фото: Анатолий Карбинов, ЗСРО
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Ростовская области в течение пяти дней принимает участников масштабного проекта - Международного конгресса волонтёров культуры и медиа. Официальное открытие конгресса состоялось 1 октября в музыкальном театре донской столицы, куда приехали делегаты из России и десяти иностранных государств.

Волонтеров культуры и медиа приветствовали председатель донского парламента Александр Ищенко, заместитель председателя комитета по образованию Госдумы Российской Федерации Лариса Тутова, первый заместитель председателя комитета по культуре Госдумы Александр Шолохов и председатель Ростовского отделения Союза театральных деятелей России Вячеслав Кущев.

- Очевидно, что наш донской край в широком смысле - огромное историко-культурное образование, корни которого уходят в прошлое. И разумное обращение с культурным наследием, которым обладает донской край, формирует весомые конкурентные преимущества нашего региона, - подчеркнул Александр Ищенко, приветствуя делегатов конгресса. - Это наследие, знание творчества и истории надо популяризировать в том числе с помощью новых коммуникационных каналов - в социальных сетях и Интернете, чтобы они были доступны самой широкой аудитории. Большую пользу может оказать пробуждение интереса к Ростовской области как со стороны бизнес-партнеров, так и со стороны огромного количества людей, выбирающих туристические маршруты своих поездок.

Стоит отметить, что конгресс является частью масштабного культурно-просветительского проекта #Узнай Россию. Потому его участниками стали и журналисты, и литературоведы, и тревел-блогеры, и педагоги, и студенты, а также работники театров, музеев и библиотек. Все они откликнулись на призыв посетить родину Антона Чехова, Михаила Шолохова, Анатолия Калинина и других известных писателей.

- Намерены вместе обсудить, что нужно сделать на федеральном и региональном уровнях, может быть, даже на уровне Организации Объединенных Наций, чтобы Ростовская область и другие «литературные» регионы стали местом паломничества туристов, исследователей - всех, кто любит русскую культуру и литературу, - подчеркнул руководитель оргкомитета конгресса, член Общественной палаты Российской Федерации от Ростовской области Леонид Шафиров.

Известно, что состоятся выездные сессии участников в Азов, Вешенскую, Новочеркасск, Старочеркасскую, Семикаракорск, Таганрог, Усть-Донецк, а также пройдут творческие мастерские, образовательный курс для организаторов образовательных и социальных проектов, добровольчества в сфере культуры и медиа, выставки, литературно-краеведческие викторины и даже рэп- и рок-батлы, посвященные творчеству классиков литературы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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