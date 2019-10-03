«Караул! Пакую чемоданы!»: Жертву пластического хирурга из Ростова-на-Дону обокрали на отдыхе

Элина Ромасенко из Ростова-на-Дону, объявившая себя жертвой пластического хирурга (он якобы сделал ей такую некрасивую попу, что жених сбежал, сверкая пятками) вновь в центре несчастий. В своем Инстаграме девушка с неоднозначной внешностью пожаловалась на черную полосу в жизни. Череда такая, что красотка слезы льет и без устали жалуется в соцсетях: жених сбежал, нового на горизонте не видно, хотя она и не против, денег на жизнь не хватает, а тут на отдыхе у Черного моря ее нагло обворовали.

- Прямо из комнаты у меня пропала лисья меховая желетка! - написала ростовчанка на своей странице (авторский стиль, пунктуацию, орфография здесь и далее сохранены - автр). - Мне очень неприятно. Кроме хозяина дома доступа к моим вещам ни у кого не было! Он и ранее открывал комнату своим ключом без моего ведома. А один раз я спалила в щель двери как он шарился по моим вещам. Меня предчувствие не подвело. Внутренний голос говорит уезжай!!! Гадкий осадок! Не одну меня тут обчистили! Буду поковать вещи... а то документы с деньгами украдет еще.. Это опасно...

На этом беды не закончились. Со словами: "Караул! Пакую чемоданы!", Элина рванула в поезд и была уверена, что все позади, но тут новый "ужас-ужас-ужас".

- Ехала с Абхазии в Адлел. И поезд толи обстреляли толи камнями обкидали. Вообщем разбили наше окно, - пожаловалась Элина буквально через день.

Подписчики распереживались (объективности ради стоит отметить, что нашлись те, кто ехидно интересовался необходимостью брать на Черное море меховую жилетку), стали просить девушку не расстраиваться, а настраиваться на позитивный лад.

- Читая ваши публикации такое ощущение, что вся грязь и неприятности просто липнут к вам, - написала одна из подписчиц. Сейчас эпатажная девушка уже дома в Ростове-на-Дону и приходит в себя после неудачной поездки на море. Она утверждает, что подхватила вирус, теперь усиленно пьет лекарства.

Напомним, недавно красотку разоблачили ее же соседи. Они заявили, что она много врет про светскую жизнь и тайных поклонников. Оказалось, что девушка живет в центре Ростова-на-Дону, но в старом доме, который едва дышит на ладан. В квартире не шикарные обои, а облезлые стены, убитая мебель и очень грязная посуда. Ее соседи - пенсионеры и инвалиды, с которыми она уже несколько лет находится в конфликте, причем на уровне написания друг на друга заявлений в полицию. Но Элина не унывает и активно осваивает Инстаграм.

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