Как не набрать вес осенью: важные советы

С наступлением осенних холодов метаболические процессы у людей несколько замедляются. Дождливая и ветреная погода заставляет всех нас проводить больше времени дома, пить больше сладкого чая с печеньем. Аппетит увеличивается, вес растет. Как же взять себя в руки и не набрать за осень и зиму лишние килограммы, которые потом будет так тяжело сбрасывать? Есть несколько рекомендаций.

Совет № 1. Ешьте больше белка.

В холодное время любой организм сжигает много калорий. И игнорировать этот факт нельзя, ведь дефицит калорий очень сильно усиливает аппетит. И может сделать процесс потребления пищи неконтролируемым. Поэтому в рацион нужно включить животные белки (нежирную говядину, мясо курицы, индейки, кролика). Идеальным блюдом будет паровая котлета из куриного фарша с гречкой в качестве гарнира.

Совет № 2. Исключите скрытые калории

Всякие «диетические» творожки и йогурты, «немолочные» напитки из овсянки очень сладкие. Сахара там слишком много, что не может не сказаться на повышении калорийности пищи. Поэтому при покупке нужно внимательно читать все этикетки. И выбирать продукты с пометкой «низкокалорийный», но не «обезжиренный».

Совет № 3. Ешьте картофель.

В картофеле содержится особый крахмал, который имеет сложный молекулярный состав и длительно переваривается. За счет этого после блюд с картошкой чувство сытости сохранятся на длительный период. Выбирать, конечно, лучше отварной или печеный картофель. И заправлять блюда оливковым маслом.

Совет № 4. Добавляйте в рацион больше орехов и овощей.

Орехи хороши многим. В них высокое содержание клетчатки, которая позволяет выводить больше калорий. Также в орехах содержится много полезных веществ. Поэтому стоит перекусывать не пряниками и булочками, а горсткой орехов. Только надо помнить, что это действительно должна быть горстка, а не килограмм. Также в течение дня несколько раз нужно есть овощи и фрукты. Помимо нормализации веса это еще способствует укреплению здоровья.

Не только сбалансированный рацион питания способен влиять на набор веса.

Совет № 5. Принимайте контрастный душ.

Эта несложная процедура позволяет не только встряхнуть и пробудить организм утром. Она помогает коже сохранить упругость. При перепадах температур тело старается сохранить тепло, и тратит на это лишние калории.

Совет № 6. Ложитесь спать не позднее 22:00.

Считается, что именно в период с 22:00 до 24:00 происходят процессы глубокой регенерации клеток кожи, а также вырабатываются ценные гормоны. Также в это время организм лучше восстанавливает силы, потраченные за день.

Совет № 7. Занимайтесь спортом.

Полюбите физические нагрузки и активный образ жизни. Это могут быть занятия на велотренажере, прогулки по городу, бассейн, даже простой обруч. Главное – делать все в радость. Тогда результаты будут заметнее.

Совет № 8. Боритесь с плохим настроением и депрессией.

Чаще всего вес набирают люди, которые постоянно заедают стресс. И шоколад в этом случае не помогает. Чаще ходите в кино, смотрите комедии, встречайтесь с друзьями, выбирайтесь на экскурсии и прогулки в парк. Даже просто привыкайте радоваться мелочам. Хотя бы простому шопингу.

И, конечно, следите за своим здоровьем!