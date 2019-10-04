Экс-участница «Дома-2» объявила о кардинальном смене стиля

У каждого человека в жизни наступает момент, когда появляются мысли о необходимости перемен. Похоже, у такой развилки сейчас бывшая участница скандальных проектов «Дом-2» и «Инстаграмщицы» Марина Черкасова (она же - Мексика). Эпатажная красотка и блогерша заявила о смене стиля. Кардинальном и окончательном.

- Я так подумала и решила, что скоро навсегда верну светлый цвет волос, - написала Марина на своей странице в Инстаграме. - В моей жизни начинаются огромные перемены? В честь этого я решила изменить свой амплуа в такой же светлый и яркий цвет, какой является моя новая жизнь.

ms.mexika Знаете что? Почему-то именно вчера, когда я лежала у моря, в мою голову залетела мысль о том, что я хочу завести детей только когда перееду в Европу... Я безумно люблю Москву и у меня на неё огромные планы, но малыш у меня появится в другой стране. P.S... Спасибо Вселенная я чувствую ты рядом) #mexika

Снимок обновленной красотки не прилагается, но фото блондинки Мексики вполне можно найти, пролистав ее посты на годик назад. Правда, там на пару операций меньше, как и татуировок.

ms.mexika Всем привет, мои любимые))))

Но вернемся к заявлению, под которым посыпались неоднозначные комментарии от подписчиков (авторские орфография и пунктуация сохранены): «Ох, боюсь за волосы», «Беременная, что ли?», «Невыносимо красивая», «Нужно ли?», «Ну неенадо», «Амплуа-оно, средний род. Амплуа может быть у актера,синоним роль..Значит ли ,что ваша жизнь-роль,игра??Хотя,зачем я задаю,такой дурацкий вопрос?Захотели блистать знаниями..УВЫ и Ах!! Глупышки инстаграмные».

ms.mexika Интересно узнать ваше мнение по поводу самой оптимальной разницы в возрасте между между мужчиной и женщиной)))) Позже выскажу своё мнение,но для начала хотелось бы услышать вас))) #мексика

Напомним, на Марину Мексику обратили внимание после ее двухмесячного участия в скандальном шоу «Дом-2». Потом, в рамках проекта «Инстаграмщицы», она не побоялась поехать в деревню, откуда родом. Девушка нашла в себе силы признаться, что несколько трусила появляться на глаза бабушке, так как та могла ее не признать с новыми грудью, носом и губами, но встреча родственников прошла спокойно, без воспитательных тумаков. После скандальных проектов она начала активно развивать свой Инстаграм, где у нее порядка 600 тысяч подписчиков.

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