2019-10-04T17:18:53+03:00
Общество

Экс-участница «Дома-2» объявила о кардинальном смене стиля

Ростовчанка Марина Мексика решила двигаться по пути масштабных перемен
Ольга КУПОРОВА
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ms.mexikams.mexika
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У каждого человека в жизни наступает момент, когда появляются мысли о необходимости перемен. Похоже, у такой развилки сейчас бывшая участница скандальных проектов «Дом-2» и «Инстаграмщицы» Марина Черкасова (она же - Мексика). Эпатажная красотка и блогерша заявила о смене стиля. Кардинальном и окончательном.

- Я так подумала и решила, что скоро навсегда верну светлый цвет волос, - написала Марина на своей странице в Инстаграме. - В моей жизни начинаются огромные перемены? В честь этого я решила изменить свой амплуа в такой же светлый и яркий цвет, какой является моя новая жизнь.

ms.mexikams.mexika
Знаете что? Почему-то именно вчера, когда я лежала у моря, в мою голову залетела мысль о том, что я хочу завести детей только когда перееду в Европу... Я безумно люблю Москву и у меня на неё огромные планы, но малыш у меня появится в другой стране. P.S... Спасибо Вселенная я чувствую ты рядом) #mexika
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Снимок обновленной красотки не прилагается, но фото блондинки Мексики вполне можно найти, пролистав ее посты на годик назад. Правда, там на пару операций меньше, как и татуировок.

ms.mexikams.mexika
Всем привет, мои любимые))))
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Но вернемся к заявлению, под которым посыпались неоднозначные комментарии от подписчиков (авторские орфография и пунктуация сохранены): «Ох, боюсь за волосы», «Беременная, что ли?», «Невыносимо красивая», «Нужно ли?», «Ну неенадо», «Амплуа-оно, средний род. Амплуа может быть у актера,синоним роль..Значит ли ,что ваша жизнь-роль,игра??Хотя,зачем я задаю,такой дурацкий вопрос?Захотели блистать знаниями..УВЫ и Ах!! Глупышки инстаграмные».

ms.mexikams.mexika
Интересно узнать ваше мнение по поводу самой оптимальной разницы в возрасте между между мужчиной и женщиной)))) Позже выскажу своё мнение,но для начала хотелось бы услышать вас))) #мексика
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Напомним, на Марину Мексику обратили внимание после ее двухмесячного участия в скандальном шоу «Дом-2». Потом, в рамках проекта «Инстаграмщицы», она не побоялась поехать в деревню, откуда родом. Девушка нашла в себе силы признаться, что несколько трусила появляться на глаза бабушке, так как та могла ее не признать с новыми грудью, носом и губами, но встреча родственников прошла спокойно, без воспитательных тумаков. После скандальных проектов она начала активно развивать свой Инстаграм, где у нее порядка 600 тысяч подписчиков.

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Красотка и скандалистка Mexika, она же - бывшая участница «Дома-2» - научилась эпатировать публику. Казалось бы, все привыкли к ее страсти по изменению внешности, но нет... Гнев и негатив полился после очередной публикации снимка ростовчанки в Инстаграм. Казалось бы, ничего откровенного, но комментарии не заставили себя ждать (подробности)

И ЕЩЕ

«Мексика, ты такая стильная!»: Как выглядит скандалистка из «Дома-2» Марина Черкасова после операций

Марина Мексика не только бывшая участница «Дома-2» и «Инстаграмщицы» («Пятница»). Она активная блогерша. Девушка регулярно публикует в своем Инстаграме различные луки и делится подробностями проведения пластических операций, чем, естественно, вызывает массу эмоциональных комментариев. Одним не нравятся татуировки, другие - в восторге. Некоторые за естественную красоту, но есть и фолловеры с прямо противоположным мнением (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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