Экс-участница «Дома-2» объявила о кардинальном смене стиля
У каждого человека в жизни наступает момент, когда появляются мысли о необходимости перемен. Похоже, у такой развилки сейчас бывшая участница скандальных проектов «Дом-2» и «Инстаграмщицы» Марина Черкасова (она же - Мексика). Эпатажная красотка и блогерша заявила о смене стиля. Кардинальном и окончательном.
- Я так подумала и решила, что скоро навсегда верну светлый цвет волос, - написала Марина на своей странице в Инстаграме. - В моей жизни начинаются огромные перемены? В честь этого я решила изменить свой амплуа в такой же светлый и яркий цвет, какой является моя новая жизнь.
Снимок обновленной красотки не прилагается, но фото блондинки Мексики вполне можно найти, пролистав ее посты на годик назад. Правда, там на пару операций меньше, как и татуировок.
Но вернемся к заявлению, под которым посыпались неоднозначные комментарии от подписчиков (авторские орфография и пунктуация сохранены): «Ох, боюсь за волосы», «Беременная, что ли?», «Невыносимо красивая», «Нужно ли?», «Ну неенадо», «Амплуа-оно, средний род. Амплуа может быть у актера,синоним роль..Значит ли ,что ваша жизнь-роль,игра??Хотя,зачем я задаю,такой дурацкий вопрос?Захотели блистать знаниями..УВЫ и Ах!! Глупышки инстаграмные».
Напомним, на Марину Мексику обратили внимание после ее двухмесячного участия в скандальном шоу «Дом-2». Потом, в рамках проекта «Инстаграмщицы», она не побоялась поехать в деревню, откуда родом. Девушка нашла в себе силы признаться, что несколько трусила появляться на глаза бабушке, так как та могла ее не признать с новыми грудью, носом и губами, но встреча родственников прошла спокойно, без воспитательных тумаков. После скандальных проектов она начала активно развивать свой Инстаграм, где у нее порядка 600 тысяч подписчиков.
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ИСТОЧНИК KP.RU