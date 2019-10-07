Из полюбившегося бомжам заброшенного дома в центре Ростова-на-Дону вывезли три "КамАЗа" хлама

В редакцию «Комсомолки» обратились жители с улицы Лермонтовской, что практически в центре Ростова-на-Дону. Там в окружении высоток бизнес-класса, множества офисов и торговых точек остается клочок частного сектора. В итоге, один из домов - под номером 164, вот уже несколько месяцев, как стал привалом для бомжей.

Здание из жилого стало превращаться в развалюху.Фото: Ольга ГОПАЛО

- Это здание уже давно носит дурную славу, - рассказал один из местных жителей «Комсомолке». - Одно время там жили цыгане, которые работали в Отделе благоустройства тут же в центре донской столице - мели улицы, сажали цветы, красили. Потом они съехали, а здание из жилого стало превращаться в развалюху. Сначала выбили все окна, вынесли все, что плохо лежало, потом больше - в начале сентября кто-то на «жигулях» просто вырвал из бетонных опор металлические ворота, погрузил на крышу «шестерки» и увез их восвояси. Теперь, здесь действует принцип - заходи и живи, сами понимаете кто.

Люди боятся, а вдруг ЧП.Фото: Ольга ГОПАЛО

- Они уже сейчас готовят на костре пищу, а что будет, когда придут зима и холода? Вообще на воздух взлетим?! - возмущаются ростовчане. - Мы уже и к участковому обращались, а куда еще? «Жильцов» этих пару раз забирали, а через три часа они снова ползли обратно пьяные и счастливые. Очень не хочется, чтобы случилась пожар - повторения ЧП за Театральной площадью никому не хочется!

Зайти внутрь просто невозможно - запах прошибает нос, повсюду горы хлама и битого стекла.Фото: Ольга ГОПАЛО

За официальным комментарием мы обратились в администрацию Кировского района Ростова-на-Дону. Надо сказать, что власти очень оперативно отреагировали на обращение.

- За два дня нашими специалистами было вывезено три «КамАЗа» мусора, - рассказали в районной администрации. - Кроме того, четверо граждан, которые находились на территории, забрали в Отдел полиции №3. Как оказалось, один из них даже числился в федеральном розыске.

За два дня специалистами было вывезено три «КамАЗа» мусора. Фото: Администрация Кировского района.

До конца дня понедельника, 7 октября, планируем заварить ворота и заколотить окна. А сотрудники МУП "Благоустройства Кировского района" ежедневно будут осуществлять обход территории на предмет отслеживания посторонних лиц в указанном доме и принятия необходимых мер совместно с сотрудниками отдела полиции №3. Наша цель - не допустить возникновения ЧП.

До конца дня понедельника, 7 октября, обещают еще и заварить ворота и заколотить окна. Фото: Администрация Кировского района.

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