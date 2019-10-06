Погода в Ростове-на-Дону: рассказываем, какая будет рабочая неделя

В понедельник, седьмого октября, синоптики обещают, что в донской столице будет солнечно и без осадков. Температура воздуха днем составит +14 градусов тепла. Вечером столбик термометра опустится до 11 градусов.

А вот во вторник, восьмого октября, погода испортится. Днем будет идти небольшой дождь. Температура воздуха +17, вечером также осадки, столбик термометра опуститься до 11 градусов.

В среду, девятого октября, солнечно, без осадков. Днем +13, вечером +10.

В четверг, десятого октября, пасмурно, но без дождя. Днем +18, вечером +14.

В пятницу, 11 октября, облачно с прояснениями. Днем небольшой дождь и +16 градусов тепла. Вечером также осадки и +14 градусов.

А вот в следующие выходные дождя не обещают.