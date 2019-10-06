Знай наших: ФК «Ростов» обыграл в гостях ЦСКА

Сегодня, шестого октября, ФК «Ростов» встретился с ЦСКА. Игра проходила на поле соперников. Этот матч был центральным в 12-м туре РПЛ. Обе команды набрали хороший ход и шли в группе лидеров.

Перед игрой желто-синие понесли серьезные кадровые потери. Из-за недомогания во встрече не смогли принять участие капитан Рагнар Сигурдссон и один из лидеров команды Роман Еременко. В стартовом составе их заменили Деннис Хаджикадунич и Данил Глебов.

В начале игры Чалов и Попов упустили по одному выгодному моменту, а на 12-й минуте «Ростов» открыл счет. Байрамян шикарно пробил после подачи Норманна с углового – 1:0.

После гола наша команда продолжила атаковать и в самом конце первой половины удвоила свое преимущество. Байрамян обыграл Гогуа и точным ударом из-за пределов штрафной переиграл Акинфеева – 2:0.

В начале второй половины Хорен мог оформлять хет-трик, но его удар с близкого расстояния отразил Акинфеев. Ошибку партнера на 60-й минуте исправил Элдор Шомуродов. Узбекский форвард забил свой 10-й гол в сезоне и сделал счет разгромным – 3:0.

После третьего пропущенного мяча ЦСКА провел несколько опасных атак, но Бабурин раз за разом выручал желто-синих. На 92-й минуте хозяева все-так смогли отыграть один мяч усилиями Никола Влашича.

Благодаря уверенной победе желто-синие набрали 26 очков и сравнялись с «Зенитом» и «Локомотивом».

Счет матча – 1:3 в пользу наших игроков.