2019-10-06T19:05:03+03:00
Общество

Знай наших: ФК «Ростов» обыграл в гостях ЦСКА

Рассказываем подробности игры
Мария ШАБАНОВА
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Желто-синие обыграли соперников. ФОТО: пресс-служба ФК "Ростов"Желто-синие обыграли соперников. ФОТО: пресс-служба ФК "Ростов"
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Сегодня, шестого октября, ФК «Ростов» встретился с ЦСКА. Игра проходила на поле соперников. Этот матч был центральным в 12-м туре РПЛ. Обе команды набрали хороший ход и шли в группе лидеров.

Перед игрой желто-синие понесли серьезные кадровые потери. Из-за недомогания во встрече не смогли принять участие капитан Рагнар Сигурдссон и один из лидеров команды Роман Еременко. В стартовом составе их заменили Деннис Хаджикадунич и Данил Глебов.

В начале игры Чалов и Попов упустили по одному выгодному моменту, а на 12-й минуте «Ростов» открыл счет. Байрамян шикарно пробил после подачи Норманна с углового – 1:0.

После гола наша команда продолжила атаковать и в самом конце первой половины удвоила свое преимущество. Байрамян обыграл Гогуа и точным ударом из-за пределов штрафной переиграл Акинфеева – 2:0.

В начале второй половины Хорен мог оформлять хет-трик, но его удар с близкого расстояния отразил Акинфеев. Ошибку партнера на 60-й минуте исправил Элдор Шомуродов. Узбекский форвард забил свой 10-й гол в сезоне и сделал счет разгромным – 3:0.

После третьего пропущенного мяча ЦСКА провел несколько опасных атак, но Бабурин раз за разом выручал желто-синих. На 92-й минуте хозяева все-так смогли отыграть один мяч усилиями Никола Влашича.

Благодаря уверенной победе желто-синие набрали 26 очков и сравнялись с «Зенитом» и «Локомотивом».

Счет матча – 1:3 в пользу наших игроков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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