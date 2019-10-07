Конкурс «Гордись семьей, Ростов!»: присылайте свои фотографии и выигрывайте призы»!

Какая из ростовских семей самая яркая, самая дружная и самая веселая? Узнаем это в рамках фотоконкурса «Гордись семьей, Ростов!». Присылайте фотографии моментов, памятных для вашей семьи.

Это могут быть кадры с больших праздников, интересных фотосессий, совместных прогулок и поездок на море, посиделок с бабушками, детских дней рождения, а также старые фотографии из семейных архивов.

Принять участие в конкурсе могут все желающие, независимо от возраста. Выбирайте фото, которое вам больше всего нравится, присылайте для участия в конкурсе! И выигрывайте призы от генерального партнера – медицинского центра «Семья».

Конкурс продлится до 12 декабря.

Загрузить фотографии и проголосовать за понравившиеся работы можно по ссылке https://www.rostov.kp.ru/daily/27026.5/4090026/

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