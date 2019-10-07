Отключение воды в Ростове-на-Дону на сутки: где и когда

Отключение воды в городе Ростове-на-Дону на сутки: где и когда. Известно, что с 9:00 часов утра среды, 9 октября, на нескольких улицах города пройдут отключения.

На сутки в домах, расположенных в Западном жилом массиве, не будет воды. Речь идет о многоэтажках, расположенных в границах улиц: Дебальцевская, Таганрогская, 56 Армии, Вавилова, Неклиновской, Форматной, Оганова и Тимошенко.

Вода вернется в дома жителей многоквартирных домов в 09:00 часов 10 октября.

Как рассказали Ростовском водоканале, в течение суток будут идти работы по переврезке водопроводной линии на насосной станции «Каменка».