2019-10-07T11:35:39+03:00
Общество

Отключение воды в Ростове-на-Дону на сутки: где и когда

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону 9 октября 2019 пройдут отключения воды
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Воду отключат 9 октября в ЗЖМВоду отключат 9 октября в ЗЖМФото: "КП" Архив
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Отключение воды в городе Ростове-на-Дону на сутки: где и когда. Известно, что с 9:00 часов утра среды, 9 октября, на нескольких улицах города пройдут отключения.

На сутки в домах, расположенных в Западном жилом массиве, не будет воды. Речь идет о многоэтажках, расположенных в границах улиц: Дебальцевская, Таганрогская, 56 Армии, Вавилова, Неклиновской, Форматной, Оганова и Тимошенко.

Вода вернется в дома жителей многоквартирных домов в 09:00 часов 10 октября.

Как рассказали Ростовском водоканале, в течение суток будут идти работы по переврезке водопроводной линии на насосной станции «Каменка».

ИСТОЧНИК KP.RU

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