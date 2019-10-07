2019-10-07T15:08:02+03:00
Общество

Самая красивая девушка России Алина Санько представит Россию на конкурсе «Мисс мира» в Лондоне

Финал конкурса пройдет в декабре
Поделиться:
Девушка представит Россию на конкурсе "Мисс Мира" в декабре. Фото: Instagram Алины СанькоДевушка представит Россию на конкурсе "Мисс Мира" в декабре. Фото: Instagram Алины Санько
Изменить размер текста:

Победительница престижного общероссийского конкурса «Мисс Россия» 20-летняя уроженка Азова Алина Санько представит страну на конкурсе «Мисс мира». Об этом в понедельник, 7 октября, сообщили организаторы национального конкурса "Мисс Россия".

ms.alinasankoms.alinasanko
Друзья мои, я невероятно счастлива! И буду повторять это снова и снова! Всегда! Всю свою жизнь! Я желаю этих эмоций каждому Ведь я, абсолютно обычная девушка из простой семьи, победила на самом масштабном конкурсе красоты нашей страны! Это самая настоящая сказка, друзья! Какой поток эмоций, радости, счастья я ощутила, когда все произошло! Я призываю каждого человека верить в себя и в свои силы! Нет ничего невозможного, я в этом теперь убеждена! Я живой тому пример! Верьте в себя, развивайтесь, действуйте, мечтайте, идите вперёд! Безгранично благодарна @miss_russia_org и @bank_rs за эту возможность - получить титул Мисс Россия 2019! Ведь вы увидели, заметили, поверили, оценили, выбрали!Более того, вы подарили надежду миллионам простых девушек! Показали, что не нужно ничего бояться, а нужно брать и делать, и тогда тебя обязательно ждет успех! Я вас очень люблю! #алинасанько #missrussia2019 #миссроссия2019 #миссроссия #missrussia
9499 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Алина Санько активно готовится к международному и вскоре поедет в Великобританию на подготовительный этап вместе с участницами из других стран. Финал престижного конкурса красоты «Мисс мира» пройдет в Лондоне 14 декабря.

ms.alinasankoms.alinasanko
Готовим кое-что интересное и очень красивое #missrussia #миссроссия #миссроссия2019 #missrussia2019
6101 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Участница из Ростовской области в апреле 2019 года покорила членов жюри своей красотой, искренностью, обаянием и умом. Дончанка стала лучшей в конкурсах национальных костюмов, купальников и вечерних платьев, а также интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». Алина Санько стала получила корону из белого золота стоимостью миллион долларов.

ms.alinasankoms.alinasanko
Друзья, Я счастлива, Ведь с каждым днём Вас становится все больше и больше!! Ровно 3 месяца назад я выкладывала подобный пост Давайте снова с Вами познакомимся поближе!! Я хочу знать о ВСЕХ Вас как можно больше!! Ведь я очень благодарна КАЖДОМУ, кто сейчас со мной Напишите в комментариях о себе Имя город возраст чем увлекаетесь по жизни И мне очень важно узнать, Что бы Вы хотели, чтобы я выкладывала чаще? Что Вам интересно? Фото/видео? На какие темы? Отвечу каждому! #миссроссия #миссроссия2019 #missrussia #missrussia2019
5561 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

После победы на девушку обрушилась критика завистников. Блогер Елена Миро раскритиковала улыбку «Мисс России-2019». Азовчанка не отреагировала на нападки со стороны завистников и злопыхателей.

ms.alinasankoms.alinasanko
Дорогие мои! Спасибо огромное Вам за поддержку Благодарна каждому за поздравления! Для меня это действительно самые яркие впечатления,пережитые когда-либо мной Я рада,что Вы со мной Спасибо @miss_russia_org за эту сказку наяву На мне та самая прекраснейшая корона,которая приведёт в восторг любого @mercury_russia @mercuryjewellery И,конечно же,любимые @mone_moscow мне делали мега классную причёску и макияж А скоро будет много красивого и интересного #миссроссия2019 #миссроссия #missrussia2019 #missrussia #алинасанько
12428 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Все свое, никакой пластики!»: Как выглядит самая красивая россиянка

Алину Санько называют символом возвращения моды на естественность (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Без семьи, дачи и обязательств: человек будущего будет владеть только смартфоном
Колумнист КП Дмитрий Стешин попытался представить наших ближайших потомков и пришел к неутешительному выводу - следующее поколение станет «цифровыми нищими» без собственности и семьи
Чтобы ликвидировать село, достаточно закрыть в нем школу и больницу
Как спасти от опустения глубинку Центральной России? Об этом на Радио «Комсомольская правда» спецкор Дмитрий Стешин поговорил с директором, наверное, последнего совхоза в капиталистической стране Павлом Грудининым
Новости 24