2019-10-07T15:33:41+03:00
Общество

На пост главного архитектора Ростовской области назначен Игорь Далаксакуашвили

Ранее он работал в министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ донского региона
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Игорь Далаксакуашвили курировал реализацию строительных проектов. Фото: АРХИВ КПИгорь Далаксакуашвили курировал реализацию строительных проектов. Фото: АРХИВ КП
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Новым главным архитектором Ростовской области назначен 59-летний Игорь Далаксакуашвили.

Руководитель окончил Ростовский Институт народного хозяйства по специальности «Экономика труда». В 1997 году работал в должности заместителя генерального директора «Ростовоблстройзаказчика». А с 2000 по 2009 год являлся заместителем министра строительства, архитектуры и ЖКХ Ростовской области.

Игорь Далаксакуашвили в 2009 году ушёл с госслужбы в бизнес, став директором по развитию в ЗАО «Патриот», а в 2012 возглавил его. Он курировал реализацию строительных проектов компании «Интеко» в Ростове и Краснодаре.

Ранее пост главного архитектора Ростовской области занимал Алексей Полянский, но с февраля 2019 года был заключён под стражу. Всего за несколько дней до своего ареста Полянский был уволен по собственному желанию. Сейчас экс-руководителя подозревают в превышении должностных полномочий и незаконной выдаче разрешения на строительство многоквартирного жилого дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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