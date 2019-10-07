На пост главного архитектора Ростовской области назначен Игорь Далаксакуашвили

Новым главным архитектором Ростовской области назначен 59-летний Игорь Далаксакуашвили.

Руководитель окончил Ростовский Институт народного хозяйства по специальности «Экономика труда». В 1997 году работал в должности заместителя генерального директора «Ростовоблстройзаказчика». А с 2000 по 2009 год являлся заместителем министра строительства, архитектуры и ЖКХ Ростовской области.

Игорь Далаксакуашвили в 2009 году ушёл с госслужбы в бизнес, став директором по развитию в ЗАО «Патриот», а в 2012 возглавил его. Он курировал реализацию строительных проектов компании «Интеко» в Ростове и Краснодаре.

Ранее пост главного архитектора Ростовской области занимал Алексей Полянский, но с февраля 2019 года был заключён под стражу. Всего за несколько дней до своего ареста Полянский был уволен по собственному желанию. Сейчас экс-руководителя подозревают в превышении должностных полномочий и незаконной выдаче разрешения на строительство многоквартирного жилого дома.