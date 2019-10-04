В Ростове на Западном стая собак напала на ребенка

В донской столице ученик начального класса пострадал от стаи бродячих псов. Накануне, третьего октября, мальчик возвращался домой со школы №115 в Левенцовском микрорайоне домой.

В переулке Оружейном, недалеко от строящегося дома и от торгового центра «Золотой Вавилон», к нему подбежали шесть псов. Собаки вначале просто гавкали на мальчика, а потом напали.

Случайные прохожие, услышав детский крик, отогнали бродячих псов. Но ребенок все же успел пострадать. Его пришлось госпитализировать. В больнице мальчику наложили швы и сделали прививки против бешенства. В медучреждении маленький ростовчанин проведет еще несколько дней.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области подтвердили факт случившегося. В ведовстве отметили, что материалы проверки передали в администрацию района. Также о случившемся сообщили в службу отлова безнадзорных животных.