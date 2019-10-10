Почему так важно исправлять прикус в любом возрасте: уникальные возможности элайнеров

Вы страдаете постоянными головными болями и расстройством пищеварительной системы, вас донимают частые респираторные инфекции и при этом прогрессирует кариес в местах «нахлеста» зубов? Вам обязательно нужно пройти обследование у ортодонта. Возможная причина всех этих недугов - в неправильном прикусе.

Правильность и неправильность прикуса проявляется в соотношении жевательных поверхностей зубов верхней и нижней челюстей при их смыкании. Если прикус сформировался правильно, верхние зубы немного (не более чем на треть) будут прикрывать нижние. Это норма, любое отклонение от которой говорит о наличии неправильного прикуса.

Причин этой патологии несколько. Это и наследственная предрасположенность, и характер питания матери во время беременности, и неправильный уход за младенцем в период формирования прикуса. Даже неправильная осанка у детей в дошкольном и младшем школьном возрасте может вызывать деформации челюсти.

Фото: «Авторская стоматология»

Почему неправильный прикус нужно устранять в любом возрасте?

Конечно, легче всего исправить патологию еще в детстве. Но с возрастом ситуация ухудшается потерей зубов, прогрессирующим кариесом и другими заболеваниями.

Неправильный прикус может стать причиной:

- Некачественного пережевывания и затруднений при проглатывании пищи. При этом еда хуже усваивается, возникают различные расстройства желудочно-кишечного тракта.

- Патологий височно-челюстного сустава. Это может выражаться в неполном открытии рта, болезненности сустава, щелчках и хрусте.

- Травм и воспалений слизистых оболочек.

- Быстрого истирания зубной эмали.

- Шаткости зубов.

- Изменений дикции.

- Мышечного напряжения в шейной области.

- Головных болей.

- Проявлений асимметрии лица и ухудшения эстетики.

- Сложностей при дальнейшем протезировании зубов.

Фото: «Авторская стоматология»

- Неправильный прикус - это не только и не столько эстетическая проблема, как многие думают, - рассказывает доктор клиники «Авторская стоматология» Надежда Дмитриевна Пилипенко, - неправильный прикус опасен тем, что может спровоцировать проблемы с работой других органов. А между тем, если зубы здоровы, исправить прикус можно в любом возрасте. Грамотный подход и правильно подобранная ортодонтическая система позволяют добиться хороших результатов. При этом пациент получает оптимальную нагрузку на зубы и возможность сохранить все функции зубов на долгие годы.

Как исправить неправильный прикус взрослому?

Существует несколько вариантов исправления прикуса. Самый известный из них – это брекеты. Но этот вариант связан с некоторыми трудностями для пациентов. А взрослые люди не всегда могут поменять свои привычки. Поэтому им лучше выбирать вариант исправления прикуса при помощи элайнеров. Это специальные капы на зубы из поликарбоната. Они более эстетичны. И лечение в этом случае проводится более деликатно.

Фото: «Авторская стоматология»

Преимущества элайнеров

- Невооруженным взглядом капы совершенно незаметны. Они не меняют цвет, не тускнеют и не темнеют.

- Элайнеры легко снимаются и надеваются.

- Они безопасны для слизистой полости рта и не вызывают дискомфорт при носке. Также не бывает аллергических реакций.

- Отдельный колпачок для каждого зуба позволяет повторить все его формы.

- Капы легкие и при этом достаточно прочные. Это дает необходимую нагрузку для выравнивания зубов и способствует быстрому привыканию.

- Элайнеры подходят как для взрослых, так и для детей. Их можно крепить даже на молочные зубы, что позволит сразу сформировать правильный зубной ряд.

- Их можно использовать в качестве профилактического средства после выравнивания брекетами (надевая на пару часов в день).

Находятся элайнеры на зубах непостоянно. Снимать капы нужно перед каждым приемом пищи и чисткой зубов, а затем надевать их обратно. Давление на зубы этой ортодонтической конструкции меньше, чем в случаях с брекетами. Но, тем не менее, зубы под ней постепенно выравниваются. Во время носки капы во рту почти не чувствуются, поэтому привыкнуть к ним можно достаточно быстро.

- В зависимости от системы и степени нарушения прикуса лечение может длиться год или два, - рассказывает доктор клиники «Авторская стоматология» Надежда Дмитриевна Пилипенко, - конечно, первые дни идет привыкание. Все-таки это инородный предмет. Если выбрать прозрачные элайнеры Invisalign, то они не вызывают таких неприятных ощущений, как в случае с металлической системой. Их можно снимать на пару часов в сутки, и они не раздражают слизистую.

Перед началом лечения ортодонт проводит обследование всей полости рта пациента, делает слепки с челюстей. Далее с помощью 3D моделирования готовится гипсовая модель. По ней изготавливается серия кап для посменного использования. Первую пару накладок нужно заменить через две недели после установки. Проверять у стоматолога состояние зубов под элайнерами необходимо один раз в несколько недель.

Уникальная система исправления прикуса Invisalign и другие технологии лечения зубных патологий доступны в клинике «Авторская стоматология». Эта клиника отличается высоким профессионализмом врачей, индивидуальным подходом в детской и взрослой стоматологии, гарантией качества, современным оснащением.

Фото: «Авторская стоматология»

«Авторская стоматология»

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