«За детством - будущее страны»: В Ростове-на-Дону обсудили вопросы реабилитации детей и подростков

В Ростове-на-Дону прошла Всероссийская научно-практическая междисциплинарная конференция «Актуальные вопросы медицинской реабилитации когнитивных и двигательных нарушений у детей и подростков». Участие в ней приняли детские неврологи, нейрохирурги, педиатры, ортопеды, психиатры, психологи, логопеды, врачи ЛФК и фтизиатры. А в числе спикеров не только представители Южного федерального округа и России, но и специалисты из Польши. Организатором конференции выступили министерство здравоохранения региона, РостГМУ и Областная детская клиническая больница. Надо сказать, что зал едва смог уместить всех желающих!

Главный внештатный специалист по детской реабилитации Минздрава РО Татьяна Ефремова стала модератором конференции.Фото: Ольга ГОПАЛО

«ДЕТСТВО ДОЛЖНО БЫТЬ ЗДОРОВЫМ»

- Объявленное президентом «Десятилетие детства» у нас проводится не на бумаге, именно поэтому мы наблюдаем такой неподдельный интерес к вопросам педиатрии, - обратилась к присутствующим начальник отдела охраны здоровья женщин и детей минздрава Ростовской области Татьяна Выгонская. - Педиатры - очень неравнодушные люди. И когда есть возможность получить новые знания, то мы и наблюдаем такой аншлаг, как сегодня. А такие встречи - это возможность их приобрести.

К слову, в здравоохранении страны в 2018 году раньше, чем все остальные нацпроекты, стартовала программа «Развитие детских поликлиник». Только в тот год было закуплено оборудование на сумму более 480 миллионов рублей. В 2019 году планируется закупка еще на 460 млн рублей, а в 2020-м - более чем на 300 млн рублей. И это уже не имеющее аналогов в современной истории здравоохранения оснащение детских поликлиник, в том числе и реабилитационным оборудованием.

- Мне как педиатру очень приятно, что для многих пришло осознание: за детством - будущее страны, - продолжила Татьяна Викторовна. - Для того, чтобы выпустить в жизнь здоровых взрослых, должно быть здоровое детство. Сегодня речь идет о реабилитации. Почему к ней такой интерес? Потому, что мы научились лечить очень многие заболевания: у нас на Дону оперируются дети с нейрохирургической патологией, тяжелейшими соматическими заболеваниями, онкологией. И этих детей нельзя оставить после лечения: они нуждаются в сопровождении и реабилитационных мероприятиях в течение долгих лет, а, может, и всей жизни. И это одна часть ответа. Вторая - это профосмотры, во время которых выявляют не заболевания, а отклонения в состоянии здоровья. Важно, чтобы они не развились в заболевание или патологию. И эти дети также нуждаются в нашей заботе и реабилитации.

Главный педиатр Южного федерального округа Светлана Пискунова сообщила, что проведение таких мероприятий уже стало доброй традицией.Фото: Ольга ГОПАЛО

КОНКРЕТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ И ТАКТИКИ

С приветственным словом к коллегам обратилась и главный педиатр Южного федерального округа Светлана Пискунова:

- Я рада приветствовать всех на таком масштабном мероприятии, проведение которого уже входит в добрую традицию. На базе нашей Областной детской клинической больницы многие годы реализуется программа по детской реабилитации. В 2012 году было открыто детское реабилитационное отделение. В течение трех лет в Ростовской области реализуется проект «Особенное детство», в рамках которого работают специалисты и эксперты из разных областей, а также представители органов государственной власти для решения всех возникающих вопросов по теме. Кстати, сегодня мы будет рассматривать один из животрепещущих вопросов, который касается детского аутизма, психологии и логопедии этого спектра пациентов. Не секрет, что сейчас идет очень большой взрыв этой патологии. И об этом задумывается весь мир. Я уверена, что сегодня нами будет также найден ряд конкретных механизмов и предложены конкретные тактики в работе и реабилитации с этими пациентами.

Магдалена Росчжик рассказала об избирательности в еде у детей, больных аутизмом.Фото: Ольга ГОПАЛО

С лекциями о детском аутизме перед своими российскими коллегами выступили социальный педагог и специалист-логопед из Варшавы. Они рассказали о том, как помочь таким детям не только в теории, но и поделились конкретными примерами из личной практики. В числе прочих на конференции были подняты вопросы психосоматических расстройств у детей и подростков, связь физического и психического развития, а также сетевое взаимодействие в реализации кинезиологических практик в процессе реабилитации.

Кроме того, внештатные специалисты минздрава региона с медицинской точки зрения поделились особенностями реабилитации детей в современных условиях. По словам присутствующих, конференция помогла им в расширении границ сотрудничества, социальных и педагогических возможностей. Но главное - произошел обмен опытом, а он, как известно, бесценен.

Елена Бочкова, главный внештатный специалист по неврологии детского возраста МЗ РО. Специалист познакомила слушателей с современными классификациями психо-соматических расстройств у детей.Фото: Ольга ГОПАЛО

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