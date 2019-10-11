Почему мы раздражаемся, и как привести в норму свое психическое здоровье

10 октября отмечался Всемирный день психического здоровья. Это состояние благополучия, которое помогает человеку справляться с различными неурядицами и обычными жизненными стрессами, продуктивно работать, реализовывать свой потенциал. Зачастую спокойно жить мешает обычная раздражительность. Попробуем разобраться, почему мы раздражаемся, и как перестать раздражаться по поводу и без.

Ощущение, когда любая мелочь выводит из себя, знакомо практически каждому человеку. Когда это происходит по причине усталости и недосыпания, это вполне нормально. Но у некоторых людей такое состояние переходит в разряд хронических, и со временем начинает отравлять жизнь и общение с близкими.

Причины раздражительности

1. Причиной могут стать проблемы со здоровьем. Это может быть интоксикация всего организма, истощение нервной системы, затрудненное кровообращение. Если при этом вы наблюдаете быструю утомляемость, обязательно нужно пройти обследование у врача.

2. На психологическое состояние напрямую влияет образ жизни. Большой проблемой могут стать вредные привычки. Например, употребление алкоголя уменьшает способность психики восстанавливаться во время сна. Курение также оказывает угнетающее действие на весь организм.

3. Серьезный фактор – это режим сна. Если вы заметили не только раздражительность, но сниженную способность к концентрации, стоит нормализовать сон.

4. Наша психика тесно связана с телом. Поэтому два обязательных условия – это нормализация питания и физическая активность. Питание должно быть регулярным. Нужно добавить в рацион большое количество овощей и фруктов, а сладкое, наоборот, убрать. Физические упражнения, особенно на свежем воздухе, способны не только улучшить физическое самочувствие, но и увеличить сопротивляемость нервной системы.

Существуют также и психологические факторы, которые усиливают раздражительность:

- Убеждение, что всегда нужно спешить.

Больше половины ситуаций, в которых люди обычно раздражаются, связаны с тем, что они куда-то спешат. В этом случае все, что медленнее их, начинает постоянно раздражать. Злят пробки, очереди, медленные автомобили и пешеходы, неповоротливые кассиры. Что дает эта спешка? Практически ничего, только удрученное настроение.

- Все должно быть идеально или никак.

Многие люди испытывают раздражение, когда что-то идет не так. Могут раздражать дождь, внезапные поломки, занятая парковка. Чтобы ни случилось, нужно помнить, что сплошное недовольство не поможет изменить мир.

- Другие люди должны действовать согласно нашим ожиданиям.

Достаточно часто люди раздражаются из-за того, что окружающие действуют как-то не так, что не соответствует их ожиданиям. Такие ошибочные установки способны сильно усложнить жизнь.

Как перестать раздражаться?

Самый главный способ перестать раздражаться – это перестать придавать всему подряд большое значение. Нужно принять тот факт, что далеко не всегда все идет именно так, как нам хотелось бы. По сути, нужно принять хаотичность мира.

Не спешите, не дергайтесь, умейте во время смириться с неосуществившимися планами, плохой погодой, задержкой рейса. Если перед вами серьезная проблема, дергаться не имеет смысла – тревожное состояние ее решить не поможет. И тогда многое войдет в норму.