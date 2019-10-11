2019-10-11T12:09:44+03:00
Здоровье

Самые полезные продукты октября

Что нужно есть в октябре, чтобы не болеть
Наталья ВЕСНИНА
Поделиться:
Самые полезные продукты октябряСамые полезные продукты октябряФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Наступила осень, температура воздуха постепенно понижается. А значит, ростовчанам нужно решить две задачи – уберечься от простудных и других заболеваний, поднять настроение. Лучший способ этого добиться – грамотно сбалансировать свой рацион питания.

Самыми полезными в октябре будут сезонные ягоды, фрукты и овощи. Яркими красками украсят ваше меню калина, клюква и рябина. Калина – это старинное лечебное средство, которое широко используется и в наши дни. Эта ягода знаменита своим противовоспалительным действием. Она повышает иммунитет, отлично помогает от простуды и в регуляции артериального давления. Целый витаминно-минеральный комплекс подарит гранат. Он особенно ценен для вегетарианцев, поскольку в нем содержится большое количество незаменимых аминокислот, которые можно найти в мясных продуктах.

Октябрь традиционно является сезоном хурмы, инжира, фейхоа и винограда. Виноград рекомендуют при малокровии, желудочно-кишечных заболеваниях, подагре, болезнях почек и печени, астенических состояниях. Хурма оказывает на организм тонизирующее и общеукрепляющее действие, успокаивает нервную систему, улучшает аппетит.

Инжир полезен против распространённых вирусных инфекций и бронхита, считается прекрасным средством от анемии, популярен в качестве эффективного средства при зубной боли и воспалении дёсен. С заболеваниями дыхательных путей также помогает справиться сибирская ягода лимонник.

Чудо-овощ октября – тыква. В ней содержится редкий витамин Т, который положительно влияет на обмен веществ и улучшает работу желудочно-кишечного тракта. Также тыква богата различными минералами (медь, магний, фосфор и другие). В октябре снимают с грядки и зимние сорта капусты. Она полезна тем, что облегчает течение заболеваний печени, выводит из организма холестерин, помогает при проблемах с мочеиспусканием.

Один из главных борцов с осенней депрессией и хандрой – это свекла. Она насыщает организм большим количеством витаминов и макроэлементов. А по содержанию йода вообще является чемпионом среди овощей.

В орехах также очень много биологически активных веществ. Чрезвычайно полезен фундук. Высокое содержание калия, кальция и натрия делает этот орех хорошим средством при хронической усталости. Он способствует выработке половых гормонов, нормализует деятельность мышечной и нервной системы.

Что же стоит готовить из этих полезных продуктов? Диетологи советуют отдавать предпочтение крем-супам из тыквы, кабачков, моркови. При этом их желательно приправлять ароматными согревающими специями – куркумой, кориандром, перцем. Тыква также будет хороша в кашах, запеканках, оладьях. С ее добавлением можно приготовить манты, рагу, постные котлеты и даже специальный тыквенный коктейль.

Из калины готовят варенье, компоты и кисели, а также желе и начинку для пирогов. Гранат добавляют в салаты, сырники, фруктовые смузи.

Самое важное – не забывать, что даже мегаполезные продукты нужно употреблять в меру, только тогда они будут помогать организму, а не вредить.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Полузащитником ФК «Ростов» Матиасом Номарном заинтересовался «Манчестер Юнайтед»
В Ростовской области смертность превысила рождаемость
В Миллеровском районе девушку взяли на краже
Альфа-банк возглавил рейтинг мобильных приложений для клиентов с ограниченными возможностями
На Южном подъезде в Ростов-на-Дону новый пойменный мост построят к 2021 году
Бывшую начальницу отдела дознания Ростова-на-Дону подозревают в том, что она выпустила на свободу торговца оружием
В Ростове-на-Дону у железной дороги нашли тело 18-летнего парня
В Ростове-на-Дону пропала 48-летняя Елена Ильина
В Ростове-на-Дону задержали мужчину, который снял с колес автомобиля колпаки
Пенсионера из Ростова-на-Дону будут судить за подпольный игровой клуб на левом берегу
ВТБ снизил ставки по рефинансированию ипотеки сторонних банков
В Ботаническом саду ЮФУ пройдет Осенний марафон профсоюзов вузов Дона
Погода в Ростове-на-Дону 10 октября 2019: солнечно и до плюс 17 градусов
Отключение холодной воды в Ростове-на-Дону 10 октября 2019: где и когда
Отключение света в Ростове-на-Дону 10 октября 2019: какие дома и офисы останутся без электричества
Компания «Дон-Моторс» приглашает на день открытых дверей
В Волгодонске трое парней отобрали у подростков сотовые, угрожая пистолетом
Вещий сон помог ростовским пенсионерам выиграть в лотерею квартиру
В Ростовской области ищут 71-летнюю Анну Назарову