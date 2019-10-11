Самые полезные продукты октября

Наступила осень, температура воздуха постепенно понижается. А значит, ростовчанам нужно решить две задачи – уберечься от простудных и других заболеваний, поднять настроение. Лучший способ этого добиться – грамотно сбалансировать свой рацион питания.

Самыми полезными в октябре будут сезонные ягоды, фрукты и овощи. Яркими красками украсят ваше меню калина, клюква и рябина. Калина – это старинное лечебное средство, которое широко используется и в наши дни. Эта ягода знаменита своим противовоспалительным действием. Она повышает иммунитет, отлично помогает от простуды и в регуляции артериального давления. Целый витаминно-минеральный комплекс подарит гранат. Он особенно ценен для вегетарианцев, поскольку в нем содержится большое количество незаменимых аминокислот, которые можно найти в мясных продуктах.

Октябрь традиционно является сезоном хурмы, инжира, фейхоа и винограда. Виноград рекомендуют при малокровии, желудочно-кишечных заболеваниях, подагре, болезнях почек и печени, астенических состояниях. Хурма оказывает на организм тонизирующее и общеукрепляющее действие, успокаивает нервную систему, улучшает аппетит.

Инжир полезен против распространённых вирусных инфекций и бронхита, считается прекрасным средством от анемии, популярен в качестве эффективного средства при зубной боли и воспалении дёсен. С заболеваниями дыхательных путей также помогает справиться сибирская ягода лимонник.

Чудо-овощ октября – тыква. В ней содержится редкий витамин Т, который положительно влияет на обмен веществ и улучшает работу желудочно-кишечного тракта. Также тыква богата различными минералами (медь, магний, фосфор и другие). В октябре снимают с грядки и зимние сорта капусты. Она полезна тем, что облегчает течение заболеваний печени, выводит из организма холестерин, помогает при проблемах с мочеиспусканием.

Один из главных борцов с осенней депрессией и хандрой – это свекла. Она насыщает организм большим количеством витаминов и макроэлементов. А по содержанию йода вообще является чемпионом среди овощей.

В орехах также очень много биологически активных веществ. Чрезвычайно полезен фундук. Высокое содержание калия, кальция и натрия делает этот орех хорошим средством при хронической усталости. Он способствует выработке половых гормонов, нормализует деятельность мышечной и нервной системы.

Что же стоит готовить из этих полезных продуктов? Диетологи советуют отдавать предпочтение крем-супам из тыквы, кабачков, моркови. При этом их желательно приправлять ароматными согревающими специями – куркумой, кориандром, перцем. Тыква также будет хороша в кашах, запеканках, оладьях. С ее добавлением можно приготовить манты, рагу, постные котлеты и даже специальный тыквенный коктейль.

Из калины готовят варенье, компоты и кисели, а также желе и начинку для пирогов. Гранат добавляют в салаты, сырники, фруктовые смузи.

Самое важное – не забывать, что даже мегаполезные продукты нужно употреблять в меру, только тогда они будут помогать организму, а не вредить.