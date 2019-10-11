Решил пообедать в кафе: в Ростове-на-Дону поймали сбежавшего из больницы осужденного

В донской столице сотрудникам уголовного розыска удалось поймать преступника, который сбежал из больницы колонии поселения три дня назад. Алексей Савченко скитался по квартирам в донской столице.

Осужденный за мошенничество Алексей Савченко соблюдал все правила безопасности, чтобы его не поймали. Мужчину подвело желание пообедать. Беглеца задержали сотрудники уголовного розыска в кафе.

- Он доставлен в исправительное учреждение.Материалы в отношении данного осуждённого направлены по подследственности для принятия процессуального решения, - рассказали в ГУФСИН России по Ростовской области.

О причине побега Алексея Савченко пока не сообщается, но в службе исполнения наказания поясняют, что «лица, находящиеся в колонии–поселении, имеют полисы ОМС и получают медицинское обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях государственной и муниципальной системы здравоохранения на равных условиях с другими гражданами России».

Алексей Савченко был осужден на три года за мошенничество. Срок наказания осужденного из-за совершенного побега может быть увеличен на еще на четыре года.