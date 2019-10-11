Отключение света в Ростове-на-Дону на неделю 14-20 октября 2019: где и когда. Известно, что плановые отключения электричества запланированы до конца месяца. В частности, речь идет о нескольких районах донской столицы. Все отключения - плановые. Их цель не допустить возникновения аварийных ситуаций в будущем.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет света*

14 октября с 09:00 до 17:00:

- ул. Белая 15-21; ул. Каратаева 1-13, 2-20; пер. 1-й Колхозный 2-10, 1-11, 370А, 370Б, 370В; С/Т «Стимул» 302/1; Сады «Волна».

с/т «Жемчужина»; с/т РСМ «Товарищ»; с/т «Дружба»; с/т «Росинка»; с/т «Луч»; с/т «Красный Аксай»; с/т «Северная Ривьера»; с/т «Виноградарь»; с/т «Космос»; с/т «Агропром»; с/т «Мичуринец».

- ул. 13-я линия 17-29, 24-32; ул. Мясникова 39-57, 40-50; ул. 15-я линия 29-53, 34-64; ул. 11-я линия 37.

14 октября с 09:00 до 16:00:

- просп. 40-летия Победы 316, 316/2, 318, 318/1.

14 октября с 13:00 до 16:00:

- ул. Оганова 7, 7А, 9, 11, 13 .

15 октября с 10:30 до 16:00:

- ул. Оганова 11, 15, 17, 21, 23, 23/1.

15 октября с 09:00 до 17:00:

- ул. Ленина 117, 117 /1, 119, 119/2, 121, 121/1, 121/2.

15 октября с 09:00 до 16:00:

- ул. Красноармейская 172-174; просп. Ворошиловский 77.

- просп. 40-летия Победы 316, 316/2, 318/1, 318/2.

15 октября с 10:00 до 12:00:

- ул. Б. Садовая 5-13; пер. Доломановский 10-12.

16 октября с 09:00 до 16:00:

- ул. Пушкинская 109, 117, 119, 121, 123, 92-102; просп. Ворошиловский 36, 69, 73-75.

16 октября с 10:00 до 15:00:

- ул. Зорге 52.

16-17 октября с 09:00 до 18:00:

- ул. Пескова 17Е, 17П, 17Д, 17Т, 17/4; просп. Стачки 259, 259А, 259Б, 257, 304, 298, 243А, 254/1, 253А, 251А, 302, 257А, 400; ул. Любительская 37; с/т «Садовод-Любитель»; СНТ «Мечта»; Малиновского 13/2.

16 октября с 10:30 до 16:00:

- ул. Гагринская 7, 9, 9/1; ул. Тимошенко 34, 36.

16 октября с 09:00 до 17:00:

- ул. Ленина 123, 123/1, 123/2, 123/3-Детский сад, 125, 125/1, 127, 127А.

17 октября с 09:00 до 17:00:

- ул. Таганрогская 108-КНС, 110В, 112А, 112Б, 112В.

- пер. Бойцовский 11-25, 28-40; ул. Войкова 180-182, 241-245; ул. Железнодорожный Верхний Проезд 39-65; ул. 1-я Круговая 86; пер. Магнитный 5-15, 18-20; ул. Матросова 3-47, 2-54; ул. Минаева 21; ул. Портовая 273-315; 221; пер. Пограничный 1-3; пер. Рабфаковский 1-11, 2-16; пер. Синявский 1-23, 2-24; пер. Туристский 1-19, 2-16; пер. Чичеринский 2-18.

17 октября с 09:00 до 16:00:

- ул. Пушкинская 132-134; просп. Чехова 60-64, 35-59.

17 октября с 10:30 до 16:00:

- ул. Тимошенко 16, 16/1, 16/2, 18, 20/1, 26; ул. Таганрогская 139/4.

18 октября с 10:30 до 16:00:

- ул. Оганова 8/1, 10, 18; пер. Авиамоторный 9, 11, 13, 17.

18 октября с 09:00 до 16:00:

- ул. 2-я Краснодарская 101-107, 113/1, 113/15; ул. Доброхимовская 77-89, 78-88; ул. Лазаревская 29-39, 32-42; ул. Ревкомовская 119-123, 116-126; ул. Просёлочная 36-40, 11/80, 9/71; ул. Волгодонская 45-61, 44-62; ул. Гризодубовой 46-62, 63-67; ул. Батуринская 108.

- ул. Б. Садовая 67-69; просп. Ворошиловский 51.

- ул. Стабильная 11, 13, 21, 9б.

*По данным Донэнерго.