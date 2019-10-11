«Мечтаю управлять самолетом»: в конкурсе «Мисс Осень «Комсомольская правда - Ростов» победила Даниэла Богуславская

Мы подвели итоги фотоконкурса «Мисс Осень «Комсомольская правда- Ростов», который прошел в нашей группе в vk.com. В нем участвовали 10, пожалуй, самых ярких и красивых девушек донской столицы. Они подарили нашим читателям отличное настроение! Сначала было трудно сказать, кто победит – все девушки обаятельные, привлекательные и жизнерадостные.

daniela__boguslavskaia Мисс Юга России 1 место

daniela__boguslavskaia Девушка работает в модельном агентстве "Имидж-Элит"

Самое большее число голосов – 151 - наши читатели отдали 18-летней ростовской студентке Даниэле Богуславской. Ей достается титул «Мисс Осень «Комсомольская правда-Ростов». Девушка учится на хореографа в Ростовском колледже культуры, преподает танцы и работает в модельном агентстве «Имидж-Элит».

daniela__boguslavskaia Показ с участием Даниэлы Богуславской

Своим главным секретом красоты она считает любовь к себе, а также занятия спортом и правильное питание.

daniela__boguslavskaia Даниэла обожает кавказские танцы

- Я мечтаю научиться управлять самолетом, поступить в Московский институт культуры и поехать на «Мисс Россию», - рассказывает Даниэла Богуславская. Раньше я никогда не любила осень, но в 2019-м - это время побед, успехов и новых свершений. В этом году я получила титул «Супербрюнетка Ростова», попала в финал престижного конкурса «Ростовская красавица», а теперь еще и стала «Мисс осень». Спасибо, читателям и всем тем, кто поддержал меня.

Поздравляем победительницу конкурса !