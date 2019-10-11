2019-10-11T18:03:54+03:00
Общество

«Мечтаю управлять самолетом»: в конкурсе «Мисс Осень «Комсомольская правда - Ростов» победила Даниэла Богуславская

Девушка обожает танцы и конкурсы красоты
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Даниэла Богуславская получила тутил «Мисс Осень «Комсомольская правда- Ростов» Фото: Instagram Даниэллы БогуславскойДаниэла Богуславская получила тутил «Мисс Осень «Комсомольская правда- Ростов» Фото: Instagram Даниэллы Богуславской
Изменить размер текста:

Мы подвели итоги фотоконкурса «Мисс Осень «Комсомольская правда- Ростов», который прошел в нашей группе в vk.com. В нем участвовали 10, пожалуй, самых ярких и красивых девушек донской столицы. Они подарили нашим читателям отличное настроение! Сначала было трудно сказать, кто победит – все девушки обаятельные, привлекательные и жизнерадостные.

daniela__boguslavskaiadaniela__boguslavskaia
Мисс Юга России 1 место
179 отметок «Нравится»None комментариевInstagram
daniela__boguslavskaiadaniela__boguslavskaia
Девушка работает в модельном агентстве "Имидж-Элит"
141 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Самое большее число голосов – 151 - наши читатели отдали 18-летней ростовской студентке Даниэле Богуславской. Ей достается титул «Мисс Осень «Комсомольская правда-Ростов». Девушка учится на хореографа в Ростовском колледже культуры, преподает танцы и работает в модельном агентстве «Имидж-Элит».

daniela__boguslavskaiadaniela__boguslavskaia
Показ с участием Даниэлы Богуславской
125 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Своим главным секретом красоты она считает любовь к себе, а также занятия спортом и правильное питание.

daniela__boguslavskaiadaniela__boguslavskaia
Даниэла обожает кавказские танцы
159 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Я мечтаю научиться управлять самолетом, поступить в Московский институт культуры и поехать на «Мисс Россию», - рассказывает Даниэла Богуславская. Раньше я никогда не любила осень, но в 2019-м - это время побед, успехов и новых свершений. В этом году я получила титул «Супербрюнетка Ростова», попала в финал престижного конкурса «Ростовская красавица», а теперь еще и стала «Мисс осень». Спасибо, читателям и всем тем, кто поддержал меня.

daniela__boguslavskaiadaniela__boguslavskaia
Конкурс "Ростовская красавица"
158 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Поздравляем победительницу конкурса !

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Житель Ростовской области похитил с банковской карты родственника полмиллиона рублей
Альфа-Банк предложил своим клиентам воспользоваться сервисом Кошелёк Pay
Клиенты Альфа-Банка могут открыть вклад со ставкой до 6,4%
В Ростове-на-Дону будут судить посредника при продаже инвалидностей
Гарантию на строительство автомагистрали в обход Волгограда выдал ВТБ
В Ростове-на-Дону почти на сутки отключат холодную воду
В Ростове-на-Дону пройдет бесплатный форум для предпринимателей
В Ростове-на-Дону предложили выделить полосу для автобусов в Октябрьском районе
Житель Ростовской области заплатил за "кражу" гектара плодородной земли 10 тысяч рублей
Полузащитником ФК «Ростов» Матиасом Номарном заинтересовался «Манчестер Юнайтед»
В Ростовской области смертность превысила рождаемость
В Миллеровском районе девушку взяли на краже
Альфа-банк возглавил рейтинг мобильных приложений для клиентов с ограниченными возможностями
На Южном подъезде в Ростов-на-Дону новый пойменный мост построят к 2021 году
Бывшую начальницу отдела дознания Ростова-на-Дону подозревают в том, что она выпустила на свободу торговца оружием
В Ростове-на-Дону у железной дороги нашли тело 18-летнего парня
В Ростове-на-Дону пропала 48-летняя Елена Ильина
В Ростове-на-Дону задержали мужчину, который снял с колес автомобиля колпаки
Пенсионера из Ростова-на-Дону будут судить за подпольный игровой клуб на левом берегу
ВТБ снизил ставки по рефинансированию ипотеки сторонних банков
В Ботаническом саду ЮФУ пройдет Осенний марафон профсоюзов вузов Дона
Погода в Ростове-на-Дону 10 октября 2019: солнечно и до плюс 17 градусов
Отключение холодной воды в Ростове-на-Дону 10 октября 2019: где и когда
Отключение света в Ростове-на-Дону 10 октября 2019: какие дома и офисы останутся без электричества
Компания «Дон-Моторс» приглашает на день открытых дверей
В Волгодонске трое парней отобрали у подростков сотовые, угрожая пистолетом
Вещий сон помог ростовским пенсионерам выиграть в лотерею квартиру
В Ростовской области ищут 71-летнюю Анну Назарову