«Мечтаю управлять самолетом»: в конкурсе «Мисс Осень «Комсомольская правда - Ростов» победила Даниэла Богуславская
Мы подвели итоги фотоконкурса «Мисс Осень «Комсомольская правда- Ростов», который прошел в нашей группе в vk.com. В нем участвовали 10, пожалуй, самых ярких и красивых девушек донской столицы. Они подарили нашим читателям отличное настроение! Сначала было трудно сказать, кто победит – все девушки обаятельные, привлекательные и жизнерадостные.
Самое большее число голосов – 151 - наши читатели отдали 18-летней ростовской студентке Даниэле Богуславской. Ей достается титул «Мисс Осень «Комсомольская правда-Ростов». Девушка учится на хореографа в Ростовском колледже культуры, преподает танцы и работает в модельном агентстве «Имидж-Элит».
Своим главным секретом красоты она считает любовь к себе, а также занятия спортом и правильное питание.
- Я мечтаю научиться управлять самолетом, поступить в Московский институт культуры и поехать на «Мисс Россию», - рассказывает Даниэла Богуславская. Раньше я никогда не любила осень, но в 2019-м - это время побед, успехов и новых свершений. В этом году я получила титул «Супербрюнетка Ростова», попала в финал престижного конкурса «Ростовская красавица», а теперь еще и стала «Мисс осень». Спасибо, читателям и всем тем, кто поддержал меня.
Поздравляем победительницу конкурса !
ИСТОЧНИК KP.RU