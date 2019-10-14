2019-10-14T11:03:58+03:00
Общество

Донской хлебозавод «Юг Руси» отмечает 15-летний юбилей

На предприятии, чья продукция одна из любимых у ростовчан, прошли юбилейные торжества
Ирина Леневская
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Донской хлебозавод «Юг Руси» отмечает 15-летний юбилей. Фото: «Юг Руси».Донской хлебозавод «Юг Руси» отмечает 15-летний юбилей. Фото: «Юг Руси».
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Одно из ведущих предприятий Ростова-на-Дону отмечает юбилей. 12 октября исполнилось 15 лет с того дня, как на прилавках донских магазинов появился хлеб под названием «Юг Руси». Тогда, да и сейчас, в донском регионе не было аналогов заводу, который при создании заявил высокую планку по качеству и количеству выпускаемой продукции. Предприятие оснастили самым современным европейским оборудованием, подобрали уникальные рецепты выпечки, потому не удивительно, что продукция сразу полюбилась ростовчанам, а затем и жителям юга России.

В юбилейный год компания решила сделать грандиозный подарок родному городу и его жителям. К 270-летию Ростова-на-Дону заводчане испекли пятиярусный каравай, диаметром более 3,7 метра, высотой полтора метра и весом более тонны. Каравай этот официально стал самым большим в мире, о чем предприятие получило соответствующий диплом от книги рекордов России. А ранее в этом году к Пасхе Христовой хлебозавод «Юг Руси» испек куличи по дореволюционному рецепту. Стоит отметить, что за 15 лет работы производства выпущено уже свыше 70 000 тонн (!) различной вкусной продукции. На предприятии не только уважают традиции, но и внимательно следят за современными трендами здорового питания и сами их формируют. В частности, хлебозавод «Юг Руси» выпускает линейку хлебов, содержащих целую комбинацию полезных злаков и семян: рожь, овес, пшеница, кукуруза. Все это дополнено льняными, кунжутными и подсолнечными семечками, бережно выпечено и доставлено на прилавки магазинов. Такой хлеб укрепит силы и подарит энергию и после фитнеса и утром перед работой и за дружным семейным ужином.

Впрочем, и классические батоны хлебозавода «Юг Руси» пользуются заслуженной любовью ростовчан. Это самая популярная продукция предприятия, которую можно найти на полке любого магазина в Ростове.

И батоны, и многозерновые хлеба, и вкуснейшая выпечка хлебозавода «Юг Руси» - печенье, кексы, пироги, всего более 100 наименований продукции – все это поставляется далеко за пределы Ростовской области.

- Наша задача, чтобы продукция хлебозавода «Юг Руси» всегда была вкусной, полезной и доступной для наших покупателей. Прошедшие 15 лет показывают, что коллектив нашего хлебозавода с этой задачей справляется – отметил директор по развитию предприятия Дмитрий Кислов.

В рамках празднования компания преподнесла приятные подарки городу и жителям, но и, конечно же, своим сотрудникам. Они были отмечены благодарственными письмами Минсельхозпрода Ростовской области и другими наградами за свой благородный и необходимый для всех людей труд.

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