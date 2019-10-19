2019-10-19T09:24:12+03:00
Общество

В Батайске задержали третьего участника банды "Сельмаш"

Розыск преступников продолжается
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Задержан Азиз Бадалов. Фото: телеграм-канал "Че по Ростову"Задержан Азиз Бадалов. Фото: телеграм-канал "Че по Ростову"
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В городе Батайске Ростовской области сотрудники регионального УФСБ России задержали еще одного участника банды «Сельмаш» – Азиза Бадалова, находившегося в федеральном розыске. Как сообщает пресс-служба ведомства, информация о его местонахождении поступила от бдительных граждан.

- Они обратились в правоохранительные органы с информацией о месте нахождения одного из участников ОПГ. Сотрудники уголовного розыска и областного УФСБ ее отработали, и в результате в одном из многоквартирных домов в Батайске был задержан Азиз Бадалов, – сообщили в ведомстве, отметив, что большую роль в задержании сыграли сотрудники уголовного розыска.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать местонахождение Сергей Ованесович Кочконяна и Михаила Ереклиевича Кобалия.

Известно, что дин из участников преступного сообщества – Эдик Микаэлович Оганесян по кличке Эдулик – отбывает наказание в исправительной колонии.

Расследование уголовных дел по статьям «Организация преступного сообщества» и «Вымогательство» в отношении руководителей и участников банды «Сельмаш», которую возглавляет вор в законе Нодари Асоян, проводится совместно ФСБ и полицией.

АЛЛО!

Граждан, располагающих информацией о противоправной деятельности участников ОПС просим обращаться по телефонам доверия УФСБ России по Ростовской области: 8 (863) 283-10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

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