Замначальника отдела ГСУ МВД по Ростовской области Дениса Шутько подозревают в получении взятки в полмиллиона рублей
В Аксае сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя начальника отдела Главного следственного управления донского главка МВД России Дениса Шутько. Руководителя подозревают в получении крупной взятки.
По версии следствия, Денис Шутько предложил фигуранту уголовного дела провести следственные действия, которые могли повлиять на смягчение приговора. За работу подозреваемый потребовал 500 тысяч рублей.
- Оперативники ОРЧ СБ ГУ МВД России по Ростовской области совместно с коллегами из транспортной полиции выявили факт получения взятки, - сообщили в донском главке МВД
Факт передачи взятки происходил через посредника в одном из кафе Аксая под вниманием оперативников собственной безопасности.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого в получении взятки уволили из правоохранительных органов по отрицательным мотивам.
ИСТОЧНИК KP.RU