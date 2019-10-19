2019-10-19T13:31:55+03:00
Общество

Замначальника отдела ГСУ МВД по Ростовской области Дениса Шутько подозревают в получении взятки в полмиллиона рублей

Полицейского уволили по отрицательным мотивам
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Руководителя подозревают в получении взятки в 500 тысяч рублей. Фото: vk Денис ШутькоРуководителя подозревают в получении взятки в 500 тысяч рублей. Фото: vk Денис Шутько
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В Аксае сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя начальника отдела Главного следственного управления донского главка МВД России Дениса Шутько. Руководителя подозревают в получении крупной взятки.

По версии следствия, Денис Шутько предложил фигуранту уголовного дела провести следственные действия, которые могли повлиять на смягчение приговора. За работу подозреваемый потребовал 500 тысяч рублей.

- Оперативники ОРЧ СБ ГУ МВД России по Ростовской области совместно с коллегами из транспортной полиции выявили факт получения взятки, - сообщили в донском главке МВД

Факт передачи взятки происходил через посредника в одном из кафе Аксая под вниманием оперативников собственной безопасности.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого в получении взятки уволили из правоохранительных органов по отрицательным мотивам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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